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Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)

Суспільство 11:12   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

В Чугуївському районі на Харківщині дорожники завершують ремонт зруйнованого окупантами мосту.

«Тут вже завершено демонтаж зруйнованих прогонових будов та опор споруди, влаштування нових опор, прогонових будов та монолітної залізобетонної плити. Фахівці зробили гідроізоляцію шляхопроводу та водовідвід, уклали асфальтобетонне покриття та встановили огородження. Тривають роботи з влаштування підходів до споруди», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорожники зазначили, що цей міст має велике стратегічне значення і його експлуатація дозволить пришвидшити рух гуманітарних вантажів та маршрути госпітальєрів.

Відкрити цю споруду планують влітку цьогоріч.

У Службі також додали, що наразі на Харківщині дорожники працюють над відновленням 19 зруйнованих мостів. Однак роботи на деяких спорудах не можуть розпочати з міркувань безпеки.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі на Харківщині дорожники завершують ремонт зруйнованого окупантами мосту.".