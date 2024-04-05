Мост на Чугуевщине, разрушенный россиянами, откроют летом (фото)

В Чугуевском районе на Харьковщине дорожники завершают ремонт разрушенного оккупантами моста.

«Здесь уже завершен демонтаж разрушенных пролетных строений и опор сооружения, устройство новых опор, пролетных строений и монолитной железобетонной плиты. Специалисты провели гидроизоляцию путепровода и водоотвод, уложили асфальтобетонное покрытие и установили ограждения. Продолжаются работы по устройству подходов к зданию», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники отметили, что этот мост имеет большое стратегическое значение, и его эксплуатация позволит ускорить движение гуманитарных грузов и маршруты госпитальеров.

Открыть это сооружение планируют летом этого года.

В Службе также добавили, что сейчас на Харьковщине дорожники работают над восстановлением 19 разрушенных мостов. Однако приступить работать на некоторых сооружениях не могут из-за соображения безопасности.