Мост на Чугуевщине, разрушенный россиянами, откроют летом (фото)
В Чугуевском районе на Харьковщине дорожники завершают ремонт разрушенного оккупантами моста.
«Здесь уже завершен демонтаж разрушенных пролетных строений и опор сооружения, устройство новых опор, пролетных строений и монолитной железобетонной плиты. Специалисты провели гидроизоляцию путепровода и водоотвод, уложили асфальтобетонное покрытие и установили ограждения. Продолжаются работы по устройству подходов к зданию», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники отметили, что этот мост имеет большое стратегическое значение, и его эксплуатация позволит ускорить движение гуманитарных грузов и маршруты госпитальеров.
Открыть это сооружение планируют летом этого года.
В Службе также добавили, что сейчас на Харьковщине дорожники работают над восстановлением 19 разрушенных мостов. Однако приступить работать на некоторых сооружениях не могут из-за соображения безопасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мост, оккупанты, окупанти, разрешенный, ремонт, харьковщина, Чуугуевщина;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине дорожники завершают ремонт разрушенного оккупантами моста.".