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Мост на Чугуевщине, разрушенный россиянами, откроют летом (фото)

Общество 11:12   05.04.2024
Виктория Яковенко
Мост на Чугуевщине, разрушенный россиянами, откроют летом (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Чугуевском районе на Харьковщине дорожники завершают ремонт разрушенного оккупантами моста.

«Здесь уже завершен демонтаж разрушенных пролетных строений и опор сооружения, устройство новых опор, пролетных строений и монолитной железобетонной плиты. Специалисты провели гидроизоляцию путепровода и водоотвод, уложили асфальтобетонное покрытие и установили ограждения. Продолжаются работы по устройству подходов к зданию», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники отметили, что этот мост имеет большое стратегическое значение, и его эксплуатация позволит ускорить движение гуманитарных грузов и маршруты госпитальеров.

Открыть это сооружение планируют летом этого года.

В Службе также добавили, что сейчас на Харьковщине дорожники работают над восстановлением 19 разрушенных мостов. Однако приступить работать на некоторых сооружениях не могут из-за соображения безопасности.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине дорожники завершают ремонт разрушенного оккупантами моста.".