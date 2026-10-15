«Россияне называли меня бандеровкой» – голова Двуречанской ПВА Турбаба

О двух арестах россиянами и пребывании за решеткой во время оккупации, выживании под обстрелами в освобожденной Двуречной, то, как сплачивает односельчан и помогает им, в интервью МГ «Объектив» рассказала Галина Турбаба, голова Двуречанской поселковой военной администрации.

«Я чувствую большую ответственность сама перед собой: не предать себя, свои принципы. Сложно принимать решения и нести ответственность перед людьми, с которыми ты жила рядом и которых разбросало по всему миру», – сдержанно говорит наша собеседница.

Ее громада – пограничная, которая с первого дня полномасштабного вторжения оказалась во временной оккупации, затем была освобождена во время Харьковского контрнаступления, а сейчас – оккупирована во второй раз.

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Оккупанты подстрекали громаду и обещали по 10 тысяч рублей

«Мы ночью очнулись от того, что стреляют. Что нам делать? Мы не понимали, что происходит, – вспоминает начало полномасштабного вторжения РФ глава Двуречной. – В Харьков только в первые дни люди могли уехать. И это было совсем небольшое количество людей. В основном оставались на месте… Сначала пытались жить по-прежнему: стремились сохранить спокойствие в громаде и обеспечивать ее жизнедеятельность электроэнергией, продовольствием. Пекли и развозили хлеб. Через некоторое время пришли к нам представители оккупационных властей, сказали «будут поддерживать порядок».

А потом началось недовольство жителей, которое всячески подогревали оккупанты — они уже поставили блокпосты и начали задерживать людей.

«Ко мне пришли россияне с автоматами и сказали, что люди мною недовольны. Оккупанты собирали на площади митинги, и жители жаловались, что нет лекарств, ведь доехать до Харькова уже не было возможности. Еще люди хотели еды, пенсий, и хотя все деньги начисляли на карточки, наличные никто не завозил, потому что банки не работали. Жители вслед за оккупантами повторяли, что в 1943 году работала почта и были деньги», – рассказывает Галина Турбаба.

Так что россияне предложили выплачивать оккупированным украинцам по 10 тысяч рублей и сказали формировать списки. Поселковая голова Двуречной этим не стала заниматься.

«В камере была еще директор школы, которая не пошла на сотрудничество, и волонтер»

В отличие от Галины Турбабы, с россиянами начали сотрудничать другие чиновники поселкового совета, старосты и местные жители, которые стремились к руководящим должностям.

«Почти все эти люди потом сбежали с оккупантами. О них сведений нет, некоторые, говорят, находятся в РФ, некоторые уехали в Европу. А тогда все шишки сыпались на нас. Говорили, что мы не хотим составлять списки, чтобы наши жители получали эти российские рубли. Но мы знали, что финансирование идет, что люди получают пенсии и заработную плату на свои счета. И людям говорили, что от нас не отказались, никаких изменений в административно-территориальном устройстве Украины не произошло. Держались, пока можно было, ну а потом имели последствия», — сдержанно говорит голова Двуречанской поселковой военной администрации.

Об обоих своих арестах и плене у россиян она рассказывает неохотно. В первый раз главу Двуречной оккупанты две недели удерживали в помещении Купянского райотдела полиции.

«Меня задержали на рабочем месте, повезли с завязанными глазами, и две недели мои родные не знали, где я, что со мной», — говорит Галина.

Физические пытки не применяли, но морально россияне издевались, как могли, угрожая Турбабе. В женской камере, рассчитанной на двоих, кроме нее еще сидела директор школы, которая тоже не согласилась на сотрудничество с оккупантами.

«С ней мы были старожилы, потом в камере оказалась волонтер, сын которой служил. И время от времени появлялись другие женщины, нарушавшие комендантский час. Впоследствии меня выпустили, спросили, что делать. Я ответила, если будет возможность, буду работать, если нет, буду находиться дома. После освобождения на работу меня не впустили, автоматчик возле админздания сказал, что доступ запрещен – там уже работали оккупационные власти», — вспоминает события лета 2022 года поселковый голова Двуречной.

Сбежали из тюрьмы накануне контрнаступления ВСУ

После пребывания в купянской тюрьме состояние здоровья Галины Турбабы ухудшилось, ведь там не было ни без свежего воздуха, ни нормального питания. Так что женщина лечилась, а встречаясь с односельчанами, не скрывала собственную позицию по отношению к оккупантам.

«За мной снова пришли через месяц. Тогда уже в этой двухместной камере было шесть, восемь или 12 женщин одновременно. Лето, июль-август, жарко. Никаких прогулок, никакого свежего воздуха… А 8 сентября мы самостоятельно выбирались из нее. Накануне контрнаступления россияне нас закрыли и оставили, и почти сутки не было никого, хотя уже звучали выстрелы, и мы понимали, что где-то идут боевые действия», — рассказывает Галина.

Вдруг ночью женщины услышали грохот – в одной из камер мужчины смогли выбить окно вместе с решеткой — и вышли. Они нашли ключи и открыли все камеры, поэтому заключенные россиянами – а это около 150 человек – покинули тюрьму.

«Уже помещение было задымлено. В дверях я увидела директора коммунального предприятия из Двуречной, Дмитрия Николаевича, тоже не пошедшего на сотрудничество и которого россияне держали в этой тюрьме. Мы вместе дошли до окрестностей Купянска, нашли автомобиль, им и добрались домой. Вернулись, заперлись, а 12 сентября Двуречную освободили», — вспоминает Турбаба.

«Две женщины и сейчас под этими плитами»: как уничтожали Двуречную

В сентябре 2022 года Двуречье частично освободили – по реке Оскол, где проходит территориальное деление громады. Поэтому Галина закатала рукава и начала снова работать. К тому времени уже не было чиновников-предателей, Турбаба полагалась только на родных, односельчан и коммунальное предприятие.

В Двуречной получали гуманитарную помощь и лекарства на громаду, но не было ни тепла, ни связи. Не могли возобновить учебу, потому что не хватало кадров. Вдобавок еще и мосты через Оскол с первых дней полномасштабного вторжения были перебиты.

А через неделю после освобождения Двуречная уже попала под активные обстрелы, превратившись из деоккупированной в зону активных боевых действий.

«Поэтому мы начали эвакуировать население. В каждый автобус, на котором выезжали наши жители, мы заходили и говорили всем «Счастливого пути!» – и все отвечали: «До возвращения!». Мы думали, что это временно, ненадолго, что вот-вот все стабилизируется и люди вернутся. К сожалению, ситуация только обострялась… До сих пор мы не можем вернуться в громаду, мы все внутренне перемещенные лица», – грустно констатирует Галина Турбаба.

Она находилась в Двуречной до 23 февраля 2023 года. Говорит, что держались как можно дольше. В это время россияне били по громаде из всего, что имели: и танки работали, и минометы, затем добавились С-300 и «грады».

«Все это мы выдерживали, со всем этим можно было смириться. В феврале объявили обязательную эвакуацию населения, уже официально, до этого люди выезжали добровольно. А 23 февраля произошел «прилет» – и наше четырехэтажное админздание, где люди получали гуманитарку и лекарства, сложилось. Две женщины из местных до сих пор под теми плитами, которые мы не смогли поднять, потому что нужна была техника. Буквально через час после того «прилета» был еще один, россияне повредили машины ГСЧС и скорой помощи. Поэтому нельзя было подступиться», — с болью вспоминает поселковая голова.

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Половина жителей громады ВПЛ, другая – беженцы в Европе и РФ

С того времени населенные пункты, которые были освобождены, снова попали в оккупацию, как и собственно Двуречная. И вся громада, которая славилась своими заповедными землями, теперь временно оккупирована или является территорией активных боевых действий.

Но основная масса односельчан далеко не уехала – сначала люди из Двуречной эвакуировались в соседние громады и села. В Харькове и области до сих пор остается больше всего земляков – около 4,5 тысячи людей, говорит Галина Турбаба. До полномасштабного вторжения в громаде проживали 16 270 человек, из них около четырех тысяч – в самом поселке Двуречная.

Весной и летом 2022 года двуречане выезжали из громады на российскую территорию – через пункт пропуска Пески.

«И люди ехали – через РФ в Европу. Кто-то оставался в РФ, потому что у многих родственные связи. Кто-то ехал через всю Европу – и возвращался в Украину, среди них и наши работники. Кто-то застрял в Европе. Сейчас более 8 тысяч жителей нашей громады находятся в Украине. Менее ста человек находятся на территории активных боевых действий — в громаде, к которой мы уже с октября прошлого, 2025-го, года не имеем доступа. На временно оккупированной территории тоже есть жители, но мы не располагаем информацией, сколько их», — рассказывает председатель Дворечанской ПВА.

Помогают землякам деньгами на лечение и поощряют школьников

Сегодня разбросанная громада пытается держаться вместе. Имея небольшой бюджет, всячески помогают землякам.

«Поскольку на территории громады ничего не работает, есть бюджет с налога с доходов работающих физических лиц, а дальше – это дотация от государства. И наш бюджет распределен на три составляющих: заработная плата работающих, которых у нас минимум. Второе – это поддержка сил безопасности и обороны – мы помогаем защитникам, которые на нашей территории. Ничего не покупаем, но это субвенция военным, которые за эти средства приобретут необходимое, чтобы защищать нашу территорию. А дальше значительная часть нашего бюджета – это поддержка наших жителей», — рассказывает Галина Турбаба.

С 2023 года громада предоставляет одноразово по 30 тысяч гривен землякам, ушедшим в армию. И ежемесячно около 30-40 человек получают денежную помощь на лечение из бюджета Двуречанской громады.

«Мы два года оказывали нашим жителям поддержку на зимний период. Работали с международным комитетом Красного Христа и наши люди получали помощь на дрова. И наши ВПЛ спрашивают: а нам может быть какая-то помощь на зиму? Мы подсчитали наши бюджетные возможности – и по 5 тысяч дали помощь нашим пенсионерам, не работающим, у которых маленькая пенсия. Семьи с детьми первый год получили по 3 тысячи гривен, а в прошлом году и пенсионерам дали по 5 тысяч и семьям с детьми. Это ни много ни мало, но где-то до 600 семей с детьми получили помощь тоже по 5 тысяч», – рассказала глава ПВА.

А еще громада возобновила онлайн-обучение в Двуречанском и Колодязнянском лицеях. И так же поддерживает своих школьников: в мае учащиеся 9-11 классов получают денежную награду как выпускники. В сентябре первоклассники, кроме государственного подарка, имеют еще и денежную помощь от громады. Так же, как и дети, участвующие в творческих конкурсах.

Наибольшей бедой для всех переселенцев из Двуречья остается жилье.

«Что касается єВідновлення, мы не можем ничего сделать. Не можем обследовать, дистанционное обследование – тоже под вопросом. Фото и видео, которые мы можем получить из официальных источников, не всегда подтверждают факт уничтожения жилья. Если стоят стены, то степень уничтожения или повреждения нельзя определить. И ничего не можем поделать. Только два сертификата у нас получили люди из Двуречной», — говорит Галина Турбаба.

«Трудно, когда не можешь заплакать»

Хотя воспоминания о содержании в тюрьме Галине Турбаби даются непросто, она говорит, что мыслей о сотрудничестве с россиянами у нее не возникало.

«Почему-то я для себя решила, что я Двуречанский поселковый председатель Харьковской области Украины — и другого не надо. И раздумий таких не было. Работала, сколько могла. Была рядом со своими людьми и все, – просто объясняет свою верность глава ПВА. – В плену у россиян не плакала – все пытались держаться. Успокаивали друг друга, потому что были директор школ и фермер, которые не пошли на сотрудничество. Это такой скелет, который держался и старались друг друга ободрить. Трудно, когда не можешь заплакать. Первые слезы были, когда случился «прилет» по нашему Двуречанскому лицею. Мы многое сделали, чтобы он стал опорным заведением, материальная база была великолепная. Первый этаж – столовая, второй этаж – отремонтированный актовый зал. И когда я зашла и увидела все обгоревшее, все черное, эти металлические каркасы стульев как скелеты. Вот тогда, впервые после деоккупации, я заплакала. Не знаю почему».

«Россияне освободили нас от зарплат, пенсий и наших домов»

Когда речь заходит об оккупантах, ее глаза вспыхивают ненавистью. Я никогда не думала, что соседи, которые были «братьями», могут так поступить, говорит женщина.

«Когда пришли и не дали нам возможности работать, я не понимала, от чего нас нужно освобождать. Говорили, что мы националисты, что мы бандеровцы, и меня называли бандеровкой, говорили, что они пришли нас освобождать. Даже если мы националисты и если у нас есть бандеровцы, это наша территория, наши люди, мы должны с ними решать, как нам жить, а не кто-то из-за границы. А теперь я понимаю, что нас освободили от всего: от заработной платы, пенсии, нормальной работы, детей – от обучения. А еще нас освободили от наших домов», – горячо резюмирует Галина Турбаба.

Размышляя о будущем громады – когда война закончится и будет возможно вернуться к мирным делам, поселковый голова признается: готова продолжить работу и снова баллотироваться на свой пост на местных выборах.

«Чисто по-человечески, пожалуй, не хочу. Все-таки уже силы иссякают. Но сейчас вокруг нас сплачивается громада, мы ее объединяем и делаем все. Возможно, не многое, но мы определили для себя основную задачу — чтобы о нас не забыли, что есть такая громада, и чтобы мы остались на карте Украины. А потом, когда будет возможность это делать на территории, почему бы нет? Почему это должен делать кто-нибудь другой, а не мы с нашей командой?», — рассуждает Галина Турбаба.