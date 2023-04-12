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Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция

Происшествия 17:33   12.04.2023
Оксана Якушко
Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция

В результате вражеских обстрелов в Двуречной погибли двое мужчин, женщина получила ранения — следователи зафиксировали последствия военных преступлений рф, сообщила полиция Харьковской области.

12 апреля оккупанты обстреляли дома и сараи в пгт Двуречная Купянского района. В результате ранения, не совместимые с жизнью, получили 75-летний и 71-летний мужчины. 64-летняя женщина также ранена.

Полицейские эвакуировали тела погибших, раненую женщину доставили в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 17:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в Двуречной погибли двое мужчин, женщина получила ранения — следователи зафиксировали последствия военных преступлений рф, сообщила полиция Харьковской области.".