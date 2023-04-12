Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция

В результате вражеских обстрелов в Двуречной погибли двое мужчин, женщина получила ранения — следователи зафиксировали последствия военных преступлений рф, сообщила полиция Харьковской области.

12 апреля оккупанты обстреляли дома и сараи в пгт Двуречная Купянского района. В результате ранения, не совместимые с жизнью, получили 75-летний и 71-летний мужчины. 64-летняя женщина также ранена.

Полицейские эвакуировали тела погибших, раненую женщину доставили в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.