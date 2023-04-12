Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция
В результате вражеских обстрелов в Двуречной погибли двое мужчин, женщина получила ранения — следователи зафиксировали последствия военных преступлений рф, сообщила полиция Харьковской области.
12 апреля оккупанты обстреляли дома и сараи в пгт Двуречная Купянского района. В результате ранения, не совместимые с жизнью, получили 75-летний и 71-летний мужчины. 64-летняя женщина также ранена.
Полицейские эвакуировали тела погибших, раненую женщину доставили в больницу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в Двуречной погибли двое мужчин, женщина получила ранения — следователи зафиксировали последствия военных преступлений рф, сообщила полиция Харьковской области.".