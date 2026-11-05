Совершил смертельное ДТП и сбежал: водителя разыскали на Харьковщине – полиция

Смертельная авария произошла 4 ноября около 17:15 в поселке Краснопавловка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, по данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в направлении города Златополь, сбил 47-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, переходивших проезжую часть дороги. После этого мужчина покинул место ДТП.

От полученных травм женщина умерла на месте. Ее дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Для розыска водителя полицейские ввели в действие специальную операцию «Перехват». В результате проведенных мероприятий правоохранители установили местонахождение автомобиля ВАЗ в селе Яковлевка. За рулем находился 40-летний местный житель», – рассказали правоохранители.

Мужчину задержали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и возможных очевидцев. Также копы готовятся сообщить фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) УКУ.

Мужчине может грозить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области полицейские сообщили о подозрении 21-летнему мужчине, который, по данным следствия, украл автомобиль и попал в ДТП. Ранее его уже судили за аналогичные преступления.