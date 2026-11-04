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Украл авто, попал в ДТП и сбежал: подозревают 21-летнего на Харьковщине

Общество 13:13   04.11.2026
Виктория Яковенко
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Украл авто, попал в ДТП и сбежал: подозревают 21-летнего на Харьковщине

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении 21-летнему мужчине, который, по данным следствия, украл автомобиль и попал в ДТП. Ранее его уже судили за аналогичные преступления.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 1 ноября около 22:30.

«В селе Вербовка мужчина завладел автомобилем, который был припаркован возле одного из домов, и поехал в соседний населенный пункт. Там он попал в ДТП, после чего оставил транспортное средство на месте происшествия и сбежал», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант воспользовался тем, что водительская дверь автомобиля была открыта, а ключи остались в замке зажигания. Он сел в салон, запустил двигатель и уехал. Полицейские разыскали его.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

мужчина на Харьковщине украл авто

мужчина на Харьковщине украл авто

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 17-летнему парню. Следствие считает, что он причастен к незаконному завладению мотоциклом в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении 21-летнему мужчине, который, по данным следствия, украл автомобиль и попал в ДТП. Ранее его уже судили за аналогичные преступления.".