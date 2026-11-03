Мотоцикл украли на Харьковщине: подозрение вручили 17-летнему (фото)

Правоохранители считают, что 17-летний парень причастен к незаконному завладению мотоцикла на Харьковщине.

«В октябре в одном из сел в Берестинском районе юноша ночью проник на территорию частного домовладения и, воспользовавшись отсутствием собственника, выкатил со двора мотоцикл К-750М с коляской. Транспортное средство он переместил к месту жительства», — установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области 34-летнего мужчину подозревают в краже гаджетов на пляже и перечислении на свою карту со счета владельца 15 тысяч гривен.