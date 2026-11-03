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Мотоцикл украли на Харьковщине: подозрение вручили 17-летнему (фото)

Общество 16:16   03.11.2026
Виктория Яковенко
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Мотоцикл украли на Харьковщине: подозрение вручили 17-летнему (фото)

Правоохранители считают, что 17-летний парень причастен к незаконному завладению мотоцикла на Харьковщине.

«В октябре в одном из сел в Берестинском районе юноша ночью проник на территорию частного домовладения и, воспользовавшись отсутствием собственника, выкатил со двора мотоцикл К-750М с коляской. Транспортное средство он переместил к месту жительства», — установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

украл мотоцикл на Харьковщине

Напомним, в Харьковской области 34-летнего мужчину подозревают в краже гаджетов на пляже и перечислении на свою карту со счета владельца 15 тысяч гривен.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 16:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что 17-летний парень причастен к незаконному завладению мотоцикла на Харьковщине.".