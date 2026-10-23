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Украл на пляже телефон и смартчасы: 34-летнему отдыхающему грозит 8 лет тюрьмы

Происшествия 17:18   23.10.2026
Татьяна Литвина
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Украл на пляже телефон и смартчасы: 34-летнему отдыхающему грозит 8 лет тюрьмы

34-летнего мужчину подозревают в краже гаджетов на пляже и перечислении на свою карту со счета владельца 15 тысяч гривен.

Событие произошло в июне этого года в одном из поселков в Чугуевском районе, рассказали в облуправлении полиции. По данным следствия, 34-летний фигурант находился на пляже у реки, где заметил оставленные на полотенце мобильный телефон и смартчасы и похитил гаджеты.

После этого он подобрал пароль к банковскому приложению потерпевшего, получил доступ к его интернет-банкингу и несколькими транзакциями перевел на другую карту 15 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли украденное и вернули владельцу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, 31-летнюю харьковчанку подозревают как минимум в трех кражах из магазинов. За «бесплатные»  товары ей грозит восемь лет тюрьмы.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 17:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего мужчину подозревают в краже гаджетов на пляже и перечислении на свою карту со счета владельца 15 тысяч гривен.".