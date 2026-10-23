Вкрав на пляжі гаджети: 34-річному відпочивальнику загрожує 8 років

34-річного чоловіка підозрюють у крадіжці гаджетів на пляжі та перерахуванні на свою карту з рахунку власника 15 тисяч гривень.

Подія сталася у червні цього року в одному із селищ у Чугуївському районі, розповіли в облуправлінні поліції. За даними слідства, 34-річний фігурант знаходився на пляжі біля річки, де помітив залишені на рушнику мобільний телефон та смартгодинник та викрав гаджети.

Після цього він підібрав пароль до банківського додатку потерпілого, отримав доступ до його інтернет-банкінгу та кількома транзакціями перевів на іншу картку 15 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили вкрадене та повернули власнику.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31-річну харків’янку підозрюють як мінімум у трьох крадіжках із магазинів. За «безкоштовні» товари їй загрожує вісім років ув’язнення.