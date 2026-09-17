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Харків’ян кличуть на масштабне прибирання лісу та пляжу на Основі

Актуально 20:09   17.09.2026
Тетяна Литвіна
Харків’ян кличуть на масштабне прибирання лісу та пляжу на Основі Фото: Wikimapia/wikimapia.org

На перше генеральне прибирання лінії лісу та пляжу Основ’янського озера запрошує волонтерів та мешканців Харкова Ініціативна група “Лісові Відьми”.

Захід відбудеться 19 вересня. Усіх бажаючих збирають о 12:00 на вул. Озерна, 43А (біля “Берізок”).

“Неважливо, один ти чи вас десять. Кожна пара рук має значення. Бери рукавички, друзів та гарний настрій. Якщо хочеш зробити щось хороше для природи – це твій знак. Приєднуйся. Зробимо чистішим ліс та пляж разом”, – кажуть організатори акції.

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Нагадаємо, у травні 2026 року пляж на Основ’янському озері упорядкували і упорядкували комунальники. Там тоді прибрали та вивезли сміття, оновили пісок на пляжі, обрізали сухі гілки на алеї, а також відремонтували та пофарбували лави.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На перше генеральне прибирання лінії лісу та пляжу Основ’янського озера запрошує волонтерів та мешканців Харкова Ініціативна група “Лісові Відьми”.".