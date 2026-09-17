Харків’ян кличуть на масштабне прибирання лісу та пляжу на Основі

На перше генеральне прибирання лінії лісу та пляжу Основ’янського озера запрошує волонтерів та мешканців Харкова Ініціативна група “Лісові Відьми”.

Захід відбудеться 19 вересня. Усіх бажаючих збирають о 12:00 на вул. Озерна, 43А (біля “Берізок”).

“Неважливо, один ти чи вас десять. Кожна пара рук має значення. Бери рукавички, друзів та гарний настрій. Якщо хочеш зробити щось хороше для природи – це твій знак. Приєднуйся. Зробимо чистішим ліс та пляж разом”, – кажуть організатори акції.

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Нагадаємо, у травні 2026 року пляж на Основ’янському озері упорядкували і упорядкували комунальники. Там тоді прибрали та вивезли сміття, оновили пісок на пляжі, обрізали сухі гілки на алеї, а також відремонтували та пофарбували лави.