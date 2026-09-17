Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії)

Станом на 17 вересня у Харківській області актуальні 2527 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера з проєктно-кошторисної роботи із зарплатою 60 тисяч гривень. Психолог отримуватиме 45 тисяч, а фахівець з публічних закупівель – 40980.

Заступник директора зароблятиме 40 тисяч гривень, начальник випробувальної станції – 38500, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 35900, дозувальник компонентів бетонних сумішей – 30 тисяч, інженер з підготовки виробництва – 29 тисяч, головний державний інспектор – 27800, кухар – 25 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, харківські правоохоронці викрили шахрайську групу. За даними слідства, чоловіки знайомилися з потерпілими від імені вигаданих дівчат і виманювали в них гроші.