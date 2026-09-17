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Работа в Харькове и области: кому предлагают 60 тысяч гривен (вакансии)

Общество 15:22   17.09.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому предлагают 60 тысяч гривен (вакансии) Фото: ХОВА

По состоянию на 17 сентября в Харьковской области актуальны 2527 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера по проектно-сметной работе с зарплатой в 60 тысяч гривен. Психолог будет получать 45 тысяч, а специалист по публичным закупкам – 40980.

Заместитель директора будет зарабатывать 40 тысяч гривен, начальник испытательной станции – 38500, специалист по стандартизации, сертификации и качеству – 35900, дозировщик компонентов бетонных смесей – 30 тысяч, инженер по подготовке производства – 29 тысяч, главный государственный инспектор – 27800, повар – 29 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, харьковские правоохранители разоблачили мошенническую группу. По данным следствия, мужчины знакомились с потерпевшими от имени вымышленных девушек и выманивали у них деньги.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 15:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 сентября в Харьковской области актуальны 2527 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".