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FPV атаковал микроавтобус с людьми под Харьковом (фото)

Происшествия 13:25   17.09.2026
Виктория Яковенко
FPV атаковал микроавтобус с людьми под Харьковом (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Около 09:10 на въезде в Дергачи произошло попадание вражеского FPV-дрона на оптоволокне в переднюю часть гражданского микроавтобуса, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В микроавтобусе находились семь человек. К счастью, взрыва не произошло. Пострадавших нет», – отметил Задоренко.

удар по микроавтобусу в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, накануне, 16 сентября, в 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне возле автобусной остановки в Дергачах. В это время на остановке находились люди. Чудом никто не пострадал, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 09:10 на въезде в Дергачи произошло попадание вражеского FPV-дрона на оптоволокне в переднюю часть гражданского микроавтобуса".