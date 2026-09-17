FPV атаковал микроавтобус с людьми под Харьковом (фото)

Около 09:10 на въезде в Дергачи произошло попадание вражеского FPV-дрона на оптоволокне в переднюю часть гражданского микроавтобуса, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В микроавтобусе находились семь человек. К счастью, взрыва не произошло. Пострадавших нет», – отметил Задоренко.

Напомним, накануне, 16 сентября, в 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне возле автобусной остановки в Дергачах. В это время на остановке находились люди. Чудом никто не пострадал, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита.