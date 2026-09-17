Российские «Z-военкоры» очень паникуют из-за ситуации на Купянщине: детали

Военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщает о панических настроениях оккупантов относительно Купянского направления.

«Не просто Купянского направления, а района Купянска-Узлового, где россияне и некоторые из них там «говорящие головы» рассказывали, что они контролируют эту зону. Здесь сейчас, по их данным, происходит очень интересная ситуация с Силами обороны Украины, которые пытаются прорвать основные позиции противника, которые они заняли в ближайшие дни, месяцы. Это касается, например, района Табаевки и Песчаного. Опять же вопрос – это соответствует действительности. Ну кто его знает? Верить россиянам? Ну, как это так? Но в общем-то можно говорить, что панические настроения почему-то у российских Z-военкоров сейчас появляются почти по всему участку как Слобожанского плацдарма, это Купянское направление, так и непосредственно на Лиманском направлении. Очень много паники, очень много нытья по поводу того, что что-то происходит, непонятно, что россияне не могут контролировать», — отметил Коваленко в обзоре Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua