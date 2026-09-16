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Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова

Украина 08:06   16.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова Фото: 106 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

За минувшие сутки на Харьковщине было 20 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ. Практически все бои были на Южно-Слобожанском направлении. 

На севере от Харькова зафиксировали 17 атак врага около Лимана, Старицы, Избицкого, Прилипки, Малой Волчьей и Волоховки.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции СОУ три раза в районе Ковшаровки и Табаевки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине было 20 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ. Практически все бои были на Южно-Слобожанском направлении. ".