Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова

За минувшие сутки на Харьковщине было 20 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ. Практически все бои были на Южно-Слобожанском направлении.

На севере от Харькова зафиксировали 17 атак врага около Лимана, Старицы, Избицкого, Прилипки, Малой Волчьей и Волоховки.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции СОУ три раза в районе Ковшаровки и Табаевки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.