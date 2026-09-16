Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова

Происшествия 09:22   16.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова Фото: ХОВА

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 12 человек.

«В г. Изюм пострадали 11 человек; в с. Корбины Иваны Богодуховской громады получил ранения 17-летний парень; Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 2 сентября получил ранения в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • 12 КАБ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • 102 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
16.09.2026, 08:52
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
15.09.2026, 21:06
Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября
Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября
15.09.2026, 20:33
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось
16.09.2026, 09:47

Новости по теме:

16.09.2026
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось
16.09.2026
Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова
16.09.2026
ISW: пока РФ врала об окружении СОУ, украинцы контратаковали у Казачьей Лопани
15.09.2026
В Изюме высаживают новый лес вместо уничтоженного российскими обстрелами
15.09.2026
«Интересным образом»: как сейчас действует враг на Боровском направлении


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 09:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 12 человек.".