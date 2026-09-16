За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 12 человек.
«В г. Изюм пострадали 11 человек; в с. Корбины Иваны Богодуховской громады получил ранения 17-летний парень; Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 2 сентября получил ранения в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:
- 12 КАБ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- 102 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах, добавил начальник ХОВА.