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В Изюме высаживают новый лес вместо уничтоженного российскими обстрелами

Актуально 16:13   15.09.2026
Татьяна Литвина
В Изюме высаживают новый лес вместо уничтоженного российскими обстрелами Филиал «Слобожанский лесной офис»

Восстановить лес, сгоревший из-за российских обстрелов, планируют в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины». Новые деревья высадят в Изюме на участках, очищенных от мин саперами.

На этой неделе отмечается четвертая годовщина Слобожанской наступательной операции, результатом которой стала деоккупация Изюма и Купянска.

ВСУ освободили не только десятки населенных пунктов, но и несколько гослесхозов Харьковщины. Однако из-за обстрелов леса уничтожены, а их территория заминирована.

Изюмскому надлесничеству ГП «Леса Украины», созданному на базе бывших лесхозов, удалось восстановить заготовку дров и обеспечить ими местное население, соцсферу и перерабатывающие предприятия. Теперь на предприятии готовятся к высадке нового леса.

высадка леса в Изюмском лесничестве 2026
Филиал «Слобожанский лесной офис»

«Объемы еще невелики, но символичен сам факт. Будут высаживать сеянцы в Придонецком, Савинском, Норцовском и Высокобирском лесничествах, изуродованных вражескими обстрелами и пожарами. Высадку леса будут проводить на отдельных участках, предварительно обследованных саперами. На этих территориях уже убрали остатки деревьев и остатки. Уцелевшую древесину направили для нужд армии и дрова местным жителям», — говорят в Филиале «Слобожанский лесной офис».

Высадка деревьев стартует примерно через месяц. Сейчас ведется подготовка почвы.

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«Посадочный материал местный: в надлесничестве возобновлена ​​работа двух лесопитомников в Песчанском и Изюмском лесничествах, где выращивают более 400 тысяч единиц посадочного материала. Сеянцы растут в теплицах с системой туманного опрыскивания. Такая технология сочетает преимущества открытого грунта и искусственного микроклимата, защищающего ростки от пересыхания. Сеянцы растут в теплицах с системой туманного опрыскивания. Такая технология сочетает преимущества открытого грунта и искусственного микроклимата, защищающего ростки от пересыхания», — рассказали в Филиале «Слобожанский лесной офис».

высадка леса 2026 Изюм
Филиал «Слобожанский лесной офис»

В настоящее время в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины» работают 130 сотрудников, которые ухаживают, охраняют, восстанавливают и хранят зеленые насаждения Харьковщины.

Изюмский лесопитомник
Филиал «Слобожанский лесной офис»
Изюмское надлесничество ГП "Леса Украины"
Филиал «Слобожанский лесной офис»
лесопитомник Изюм
Филиал «Слобожанский лесной офис»

Напомним, Харьковскую наступательную операцию, в ходе которой был освобожден Изюм, Силы обороны начали 6 сентября 2022 года. В ходе нее были освобождены также Балаклея, Купянск, Лиман и сотни других украинских городов и сел. Операцию планировали как отвлекающую, чтобы сковать противника и не допустить переброски его подразделений на главное — Херсонское — направление. Однако она вызвала каскадный обвал вражеского фронта на Харьковщине. В итоге Харьковская операция стала одной из самых успешных и стремительных операций полномасштабной войны.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановить лес, сгоревший из-за российских обстрелов, планируют в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины». Новые деревья высадят в Изюме на участках, очищенных от мин саперами.".