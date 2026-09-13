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Перелом во всей войне: Сырский и Терехов о Харьковской операции 2022 года

Общество 19:30   13.09.2026
Елена Нагорная
Перелом во всей войне: Сырский и Терехов о Харьковской операции 2022 года Фото: Харьковский горсовет

Военно-исторический очерк «Харьковская наступательная операция 2022 года» презентовали 12 сентября в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Очерк воспроизводит подготовку, ход и результаты операции, в ходе которой Силы обороны продвинулись на отдельных направлениях до 145 километров, освободили около 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов. Издание подготовили исследователи Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ на основе боевых донесений, материалов Генштаба и оперативной информации, пишет пресс-служба горсовета.

Мэр Игорь Терехов присоединился к панельной дискуссии «Харьковская операция. Взгляд участников», посвященной обороне города, взаимодействию военных, правоохранителей и местной власти, а также дальнейшей стабилизации освобожденных территорий.

Городской голова подчеркнул, что Харьков выстоял прежде всего благодаря подвигу украинских военных, которые в первые дни полномасштабного вторжения сорвали планы россиян захватить город. В то же время, по его словам, чрезвычайно важным было единство самих харьковчан — коммунальщиков, строителей, предпринимателей, волонтеров, медиков и всех, кто остался в городе и помогал его оборонять.

Фото: Харьковский горсовет

Терехов вспомнил, как в первые дни войны город передавал военным коммунальную и строительную технику, бетонные блоки и другие материалы для обустройства обороны. Метрополитен тогда стал круглосуточным укрытием для около 160 тысяч человек, а городские службы в условиях постоянных обстрелов обеспечивали жителей продуктами, лекарствами и самым необходимым. Отдельно мэр подчеркнул, что Харьковская наступательная операция стала психологическим переломом не только для города, но и для всей страны.

«Потому что люди постепенно стали возвращаться. В конце марта 2022 года в Харькове оставалось около 320 тысяч человек, а сегодня в городе проживает уже около 1,4 миллиона. Для нас это было невероятно важно», — сказал мэр.

Фото: Харьковский горсовет

Харьковскую наступательную операцию — одну из самых успешных и стремительных операций полномасштабной войны — Силы обороны начали 6 сентября 2022 года.

«Операцию планировали как отвлекающую, чтобы сковать противника и не допустить переброски его подразделений на главное — Херсонское — направление, — вспоминает Александр Сырский, который тогда занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. — Вместо этого она вызвала каскадный обвал вражеского фронта на Харьковщине. Украинские подразделения прорвали оборону противника севернее Балаклеи и стремительно двинулись вглубь оккупированной территории. Были освобождены Балаклея, Купянск, Изюм, Лиман и сотни других украинских городов и сел».

Фото: Харьковский горсовет

Сырский добавил, что значение Харьковской операции не ограничивается освобожденными территориями.

«Мы ликвидировали опасный изюмский плацдарм, с которого российские войска угрожали Славянску и всей нашей группировке на Донбассе. Мы разрушили систему вражеской логистики, отодвинули линию фронта на восток и создали стратегическую глубину, которая помогла Украине в дальнейшем стойко держать оборону. Эта операция изменила ситуацию не только на поле боя. Она вернула украинскому войску наступательную инициативу, добавила уверенности обществу и показала нашим международным партнерам, что помощь Украине дает конкретный результат», — добавил Сырский.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-исторический очерк «Харьковская наступательная операция 2022 года» презентовали 12 сентября в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.".