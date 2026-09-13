Перелом у всій війні: Сирський та Терехов про Харківську операцію 2022 року

Воєнно-історичний нарис «Харківська наступальна операція 2022 року» презентували 12 вересня у столичному Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Нарис відтворює підготовку, перебіг і результати операції, під час якої Сили оборони просунулися на окремих напрямках до 145 кілометрів, звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Видання підготували дослідники Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ на основі бойових донесень, матеріалів Генерального штабу та оперативної інформації, пише пресслужба міськради.

Мер Ігор Терехов долучився до панельної дискусії «Харківська операція. Погляд учасників», присвяченої обороні міста, взаємодії військових, правоохоронців і місцевої влади, а також подальшій стабілізації звільнених територій.

Міський голова наголосив, що Харків вистояв передусім завдяки подвигу українських військових, які в перші дні повномасштабного вторгнення зірвали плани росіян захопити місто. Водночас, за його словами, надзвичайно важливою була єдність самих харків’ян — комунальників, будівельників, підприємців, волонтерів, медиків та всіх, хто залишився в місті й допомагав його обороняти.

Терехов згадав, як у перші дні війни місто передавало військовим комунальну та будівельну техніку, бетонні блоки й інші матеріали для облаштування оборони. Метрополітен тоді став цілодобовим укриттям для близько 160 тисяч людей, а міські служби в умовах постійних обстрілів забезпечували мешканців продуктами, ліками та найнеобхіднішим. Окремо мер наголосив, що Харківська наступальна операція стала психологічним переломом не лише для міста, а й для всієї країни.

«Бо люди поступово стали повертатися. Наприкінці березня 2022 року в Харкові залишалося близько 320 тисяч людей, а сьогодні в місті проживає вже близько 1,4 мільйона. Для нас це було неймовірно важливо», – сказав мер.

Харківську наступальну операцію — одну з найуспішніших і найстрімкіших операцій повномасштабної війни — Сили оборони розпочали 6 вересня 2022 року.

“Операцію планували як відволікаючу, щоб скувати противника й не допустити перекидання його підрозділів на головний — Херсонський — напрямок, — згадує Олександр Сирський, який тоді обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. — Натомість вона спричинила каскадний обвал ворожого фронту на Харківщині. Українські підрозділи прорвали оборону противника північніше Балаклії та стрімко рушили вглиб окупованої території. Були звільнені Балаклія, Куп’янськ, Ізюм, Лиман і сотні інших українських міст та сіл”.

Сирський додав, що значення Харківської операції не обмежується звільненими територіями.



“Ми ліквідували небезпечний ізюмський плацдарм, з якого російські війська загрожували Слов’янську та всьому нашому угрупованню на Донбасі. Ми зруйнували систему ворожої логістики, відсунули лінію фронту на схід і створили стратегічну глибину, яка допомогла Україні надалі стійко тримати оборону. Ця операція змінила ситуацію не лише на полі бою. Вона повернула українському війську наступальну ініціативу, додала впевненості суспільству та показала нашим міжнародним партнерам, що допомога Україні дає конкретний результат”, – додав Сирський.