«Ціна боротьби»: у Харкові порізали колеса автівки співорганізаторки ЛГБТ-ходи

У Харкові невідомі пошкодили автомобіль співорганізаторки «ХарківПрайду» та президентки Харківського жіночого об’єднання «Сфера» Анни Шаригіної.

Про це активістка повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. За словами Шаригіної, напередодні поліція рекомендувала їй не забирати машину з міркувань безпеки. Повернувшись до транспорту, вона виявила обклеєний наліпками кузов, зірваний елемент декору та порізані колеса.

«Обклеїли наліпками — це смішно. Зірвали мій тюльпанчик — сумно. Порізали два колеса — це штраф від 17 тисяч гривень. Викликала поліцію. Така ціна боротьби зараз. Що поробиш?» — зазначила Шаригіна.

Нагадаємо, 12 вересня у Харкові відбувся перший із початку повномасштабного вторгнення піший марш «ХарківПрайду». За даними організаторів, у заході взяли участь близько 200 осіб. Вони пройшли від платформи станції метро «Держпром» підземним переходом до станції «Університет», після чого вийшли на поверхню і провели протест біля будівлі ХОВА. Активісти озвучили чотири вимоги, кожну з яких подали у форматі перформансу. Водночас на майдані Свободи збиралися члени організації «Права молодь», які назвали “ХарківПрайд” “пропагандою збоченства”.