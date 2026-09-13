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ЛГБТ-активісти провели марш у метро Харкова: як це було та що вимагали (фото)

Оригінально 08:32   13.09.2026
Олена Нагорна
ЛГБТ-активісти провели марш у метро Харкова: як це було та що вимагали (фото) Фото “ХарківПрайду”

Перша від початку повномасштабного вторгнення піша хода «ХарківПрайду» відбулась 12 вересня у метрополітені. За оцінками організаторів, у ній взяли участь близько 200 людей. Учасники пройшли від платформи станції «Держпром» підземним переходом на «Університет», а далі вийшли на поверхню, де влаштували стоячий протест біля будівлі ХОВА.

Ходу провели у закритому форматі — за попередньою реєстрацією та перевіркою учасників, а маршрут погодили з поліцією Харківщини з міркувань безпеки. Активісти озвучили чотири вимоги, кожну з яких подали у форматі перформансу, розповіли МГ «Об’єктив» організатори.

Відкликання проєкту Цивільного кодексу

Організатори роздрукували та склеїли правки до проєкту нового Цивільного кодексу у 28-метровий сувій. Учасники наголошують, що документ містить дискримінаційні норми, які суперечать зобов’язанням України перед ЄС.

«Від першого читання проєкту нового Цивільного кодексу минуло вже понад чотири місяці. Ми підготували 95 сторінок правок і особисто зустрічалися з Русланом Стефанчуком, але досі не маємо ані конкретики, ані зрозумілих рішень — лише обіцянки. Тому, поки проєкт залишається в такому вигляді, ми виступаємо за його відкликання», — заявив співорганізатор “ХарківПрайду” Яків Лавринець.

Фото “ХарківПрайду”

Покарання за злочини на ґрунті ненависті

Другу акцію присвятили нападам на ЛГБТК+ людей та активістів. Як реквізит учасники використали зеленку та газові балончики — знаряддя, з якими нападники неодноразово приходили на заходи. Активісти вимагають внести зміни до Кримінального кодексу, аби мотиви гомофобії та трансфобії чітко враховувалися під час розслідувань і в судах.

Фото “ХарківПрайду”

Критика міської політики та «Картка харків’янина»

Третім перформансом стала масштабна копія «Картки харків’янина», розділена на дві колонки: «гарантовано» (де згадали корупцію, лавочки та пластикові тюльпани) та «ігноровано» (укриття, гроші на ЗСУ, безбар’єрність і рівність). Активісти вимагали від міськради перенаправити бюджетні кошти на оборону, цивільний захист та інклюзивну інфраструктуру.

«Попри погрози невігласів і мовчазну згоду міської влади на насилля, сьогодні ми зробили “ХарківПрайд”. Ми будемо продовжувати цей рух, маленькими і великими кроками. І ми вимагатимемо від держави рухатися до інклюзії і рівності. Бо це про свободу, різноманіття і права людини. Бо це про нас, наше місто і нашу Україну у великій європейській сімʼї», — наголосила співорганізаторка “ХарківПрайду” та президентка ХЖО «Сфера» Анна Шаригіна.

Фото “ХарківПрайду”

Узаконення цивільних партнерств

Під час четвертого перформансу учасники підняли портрети загиблих ЛГБТК+ військових. Активісти нагадали, що цивільні партнери захисників позбавлені будь-яких прав: вони не можуть виконати останню волю загиблого, отримати державні виплати чи пільги. Узаконення одностатевих цивільних партнерств активісти називають необхідним першим кроком до шлюбної рівності.

Фото “ХарківПрайду”

Крім правозахисних вимог, нинішній «ХарківПрайд» має благодійну мету: разом із БФ Shields організатори збирають 500 тисяч гривень на пікап для 160-ї ОМБр.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перша від початку повномасштабного вторгнення піша хода «ХарківПрайду» відбулась 12 вересня у метрополітені.".