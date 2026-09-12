Наступ відміняється? Що стало недосяжною метою для РФ на Харківщині (відео)

Сили оборони України продовжують зачистку Дворічанського плацдарму на Куп’янщині, що унеможливлює плани ворога на Великий Бурлук та суттєво ускладнює росіянам шлях до Куп’янська, повідомив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

«Ми в даному випадку повністю нейтралізували можливість росіян створити саме на цій ділянці великий плацдарм для великого наступу на Великий Бурлук. Тобто те, що росіяни планували ще більш ніж 1,5 року тому, хоча вони планували це достатньо давно, їм не вдається реалізувати. І я думаю, що і надалі реалізувати їм це не вдасться від слова взагалі. Великий Бурлук залишається для них абсолютно повністю недосяжною метою», – зазначив аналітик на Oboz.ua.

Він продовжує: зачистка Дворічанського плацдарму стане проблемою для військових РФ і стосовно інфільтрації в Куп’янськ.

Відео: Oboz.ua

«Поки що я не кажу, що його (Дворічанський плацдарм – ред.) зачищено. Але в перспективі, якщо це відбудеться, то і в Куп’янськ інфільтруватися буде дуже-дуже важко. Їм вже важко інфільтруватися, тому що їх вихід на Голубівку – єдине місце, через яке вони інфільтрувалися. Тобто, вздовж майже всього правого берега річки Оскіл в Куп’янськ через Голубівку. Тут в них серйозна велика проблема, бо між Масютівкою та Осколом, правим-лівим берегом, у росіян відбулося перерізання їх можливостей інфільтрації в Куп’янськ. Тому, в принципі, я навіть можу сказати, що виникає питання, що там з тією кількістю російських окупантів, які знаходяться в невеличких лісових масивах і в зоні між Западним, а також трикутником Кіндрашівка-Радьківка-Голубівка», – підкреслив Коваленко.

Він також спростував заявив РФ про так званий «Вовчанський котел». Каже: жодного оточення немає, щобільше цей район перетворився на зону стагнації для окупантів.

«І спроб вигризання шматків території України вздовж кордону. Вовчанськ, в принципі, знаходиться не тільки в стані стагнації, Сили оборони України зараз тут перейшли також до контратакуючих дій і по більшості ділянок можна говорити про те, що тут є не просто контратакуючі дії, а й успішне повернення позицій», – підсумував Коваленко.