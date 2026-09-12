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16 разів ворог атакував на Харківщині, втрати росіян: ранкові дані Генштабу

Фронт 08:10   12.09.2026
Вікторія Яковенко
16 разів ворог атакував на Харківщині, втрати росіян: ранкові дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Війська РФ намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів, провів штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки.

“Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, під час яких скинув 339 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10688 дронів-камікадзе та здійснили 2784 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 30 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

потери РФ по стоянию на 12 сентября
Фото: Генштаб ЗСУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".