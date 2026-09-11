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Підземні склади: чому бізнес не використовує цей досвід в Україні

Економіка 21:59   11.09.2026
Оксана Якушко
Підземні склади: чому бізнес не використовує цей досвід в Україні

Останні тижні росіяни щоденно знищують склади із продуктами, товарами і ліками. Тож виникає питання, чому бізнес досі не розглянув таку ідею збереження продукції, як підземні склади. Адже в Україні є навіть підземні арсенали та аеродроми.

«Проблема в тому, що до повномасштабки ніхто ж додатково підземних сховищ чи приміщень не будував, ніхто не планував, що буде війна. І зараз те, що є, ми використовуємо наявні. А питання побудувати нові, але це суттєво інші гроші, адже це не надземна будівля, а підземна. Там інші комунікації, тому завжди набагато дорожче закопатися в землю на пару поверхів, ніж побудувати п’ятиповерхівку», – пояснив МГ «Об’єктив» президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Серед необхідного – спеціальна організація каналізації, адже вода не йде самостійно, її треба викачувати. Тому нерідко постає питання перенесення тих комунікацій, які вже є.

«Треба визначити, до якої каналізації під’єднатися, а оскільки підземна будівля нижче рівня самотоку води, додатково необхідно переносити найближчий каналізаційний колодязь на більшу глибину. До того ж підземне укриття або склад обов’язково повинні мати гідроізоляцію, щоб весною вода, коли йде, не потрапляла всередині», – пояснює тонкощі підземного будівництва президент Асоціації приватних роботодавців.

За словами Чумака, харківські бізнесмени вже вивчали це питання, досліджували подібні проєкти, які реалізовували попередні роки. Але наразі побудувати підземний склад неможливо, тому що істотно впали надходження.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 21:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни щоденно знищують склади із продуктами, товарами і ліками. Чому бізнес досі не розглянув таку ідею збереження продукції, як підземні склади, дослідив МГ “Об’єктив”. ".