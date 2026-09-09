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Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії

Економіка 17:01   09.09.2026
Оксана Горун
Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії Фото: Харківська міськрада

Харківська міськрада опублікувала статистику про ділову активність у прифронтовому місті. Знаходяться й ті, хто відкриває ФОП, і ті, хто переїжджає до міста.

Протягом січня-серпня понад 7,3 тис. фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 253 ФОПи обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 вересня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 123,6 тис. осіб“, – навели статистику в мерії.

Наведені мерією показники нижчі, ніж торішні – на ту саму дату. У 2025-му за січень – серпень бізнес у Харкові зареєстрували 7748 ФОП, а загальна кількість ФОПів у Харкові на 1 вересня 2025-го становила 124,6 тис. осіб.

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Як повідомляла МГ “Об’єктив”, через відсутність нових дотацій від Кабміну  Харківська міськрада не продовжила пільги на місцеві податки для бізнесу на третій квартал, тобто вони діяли лише у першому півріччі. Йдеться про скасування податків на землю, на нерухоме майно та орендної плати за землю.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 17:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада опублікувала статистику про ділову активність у прифронтовому місті. Знаходяться й ті, хто відкриває ФОП, і ті, хто переїжджає до міста".