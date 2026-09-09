Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії

Харківська міськрада опублікувала статистику про ділову активність у прифронтовому місті. Знаходяться й ті, хто відкриває ФОП, і ті, хто переїжджає до міста.

“Протягом січня-серпня понад 7,3 тис. фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 253 ФОПи обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 вересня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 123,6 тис. осіб“, – навели статистику в мерії.

Наведені мерією показники нижчі, ніж торішні – на ту саму дату. У 2025-му за січень – серпень бізнес у Харкові зареєстрували 7748 ФОП, а загальна кількість ФОПів у Харкові на 1 вересня 2025-го становила 124,6 тис. осіб.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, через відсутність нових дотацій від Кабміну Харківська міськрада не продовжила пільги на місцеві податки для бізнесу на третій квартал, тобто вони діяли лише у першому півріччі. Йдеться про скасування податків на землю, на нерухоме майно та орендної плати за землю.