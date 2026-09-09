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Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов

Суспільство 14:51   09.09.2026
Оксана Горун
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов під час своєї поїздки по західних регіонах України відповів на питання щодо зміни системи повітряних тривог та комендантської години в Харкові.

“У нас розроблена унікальна система оповіщення в місті Харкові. Ми створили, як ви знаєте, Ситуаційний центр, який сьогодні реагує на всі виклики, на всі “прильоти”, можливі “прильоти”. Ми суттєво скоротили сьогодні кількість повітряних тривог, що лунають. Це показник дуже великий на користь міста Харкова. Якщо Уряд ухвалить відповідне рішення щодо запровадження системи, яка буде в державі, звісно ми будемо переходити. Але ефективність сьогодні, яка є в Харкові, вона стовідсоткова”, – сказав Терехов, відео його коментарю опублікувало видання “Новини.LIVE“.

Відео: Новини.LIVE

Також мер повторив свою думку щодо необхідності скоротити в Харкові комендантську годину.

“Потрібно прийняти на Раді оборони області це питання щодо скорочення комендантської години. Я – за те, щоб скорочувати. І для того, щоб сьогодні зовсім по-іншому й бізнес працював, і життя було, й ми тоді пролонгуємо роботу громадського транспорту”, – сказав мер.

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Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував низку змін у роботі повітряної тривоги в Україні. А також написав: “Владі міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу”. Серед змін, анонсованих Зеленським, було й запровадження двох рівнів тривоги: жовтого та червоного. За жовтого рівня буде можлива робота державних структур, бізнесу тощо. Мер Харкова Ігор Терехов одразу підтримав ідею скоротити комендантську годину. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов слідом повідомив: змінювати комендантську годину не планують. Він також висловив думку, що нова система тривог із “кольоровим” позначенням загроз більше стосується Києва. Проте з початку робочого тижня мешканці Харківщини почали повідомляти, що отримують екстрені повідомлення на мобільні телефони – про червоний та жовтий рівень загрози.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 14:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов під час своєї поїздки по західних регіонах України відповів на питання щодо зміни системи повітряних тривог та комендантської години в Харкові".