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Втратили 1,3 млн грн: у Харкові буде суд через утеплення медустанови

Суспільство 12:59   09.09.2026
Оксана Горун
Втратили 1,3 млн грн: у Харкові буде суд через утеплення медустанови

Уже колишню співробітницю Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського судитимуть за підписані папери про результати ремонту будівлі. Як виявилося, частину матеріалів, зазначених у кошторисі, взагалі не постачали та не використовували.

Адміністративно-лабораторний корпус Інституту мали утеплити та відремонтувати коштом бюджетної екологічної програми, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Співробітницю призначили відповідальною за контроль над цим проєктом.

“Під час виконання робіт керівник фірми-підрядника вніс до фінансово-кошторисних документів завідомо неправдиві дані. У актах приймання виконаних робіт та довідці було суттєво завищено обсяги та вартість будівельних матеріалів. Зокрема, йшлося про фасадні анкери, кронштейни, мінераловатні плити, ґрунтовку, армуючу склосітку, будівельні суміші та кріплення, які фактично на об’єкт не постачалися та під час ремонту не використовувалися”, – навели подробиці прокурори.

судитимуть за 1,3 млн грн співробітницю інституту

Попри все перераховане відповідальна за проєкт співробітниця підписала документи – як вважає слідство, не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт. Тож підрядник гроші за “надуманий ремонт” отримав. Експерти пізніше встановили, що різниця між заявленими роботами (і матеріалами) та виконаними склала понад 1,3 млн грн. Жінку судитимуть за службову недбалість.

Будівельні ліси навколо будівлі.

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Нагадаємо, понад 4 млн грн вкрали на ремонті дороги під Харковом. Правоохоронці повідомили про підозру директору фірми-підрядника, яка у 2019 році ремонтувала дорогу М-20 “Дергачі — Козача Лопань” у Харківській області.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 12:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже колишню співробітницю Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського судитимуть за підписані папери про результати ремонту будівлі".