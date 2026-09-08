На два дні заборонять рух транспорту по одній з вулиць Харкова

9 і 10 вересня з 8:00 до 17:00 рух транспорту на вул. Деповській та вул. Південнопроектній, на ділянці від будинку №6 до будинку №18 на вул. Деповській та біля будинку №6 на вул. Південнопроектній, обмежать.

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Причина незручностей для водіїв у поточному ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вулиці.

Транспорт буде рухатися вільною від виконання робіт смугою.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, до кінця вересня на вулиці Качанівській заборонили рух транспорту. Обмеження діють на відрізку від будинку №15 до пр. Аерокосмічного та триватимуть до 20:00 30 вересня.