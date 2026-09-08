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Харків’янина підозрюють у “зливі” даних про ЗСУ ворогові для завдання ударів

Події 11:28   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янина підозрюють у “зливі” даних про ЗСУ ворогові для завдання ударів

Безробітного харків’янина підозрюють у роботі на ворога, пишуть у Харківській облпрокураутрі. За версією слідства, у травні цього року він почав повідомляти користувачу у телеграмі, де базуються українські військові в регіоні. У тому числі він міг передавати інформацію про СОУ у Харкові та Харківському районі.

Попередньо, підозрюваний отримував відомості, виходячи з власних спостережень, а також вивідуючи дані від знайомих та родичів.

“Отримані відомості, разом із географічними координатами позицій української армії, упродовж червня-липня він надсилав співрозмовнику у вигляді текстових повідомлень. Серед переданих даних — інформація про переміщення військових колон, розташування польових таборів, військових частин, позицій ППО та стрільбища у Харківському та Чугуївському районах. Крім того, він детально описав місця у Харкові, де перебували українські військові та базувався їхній штаб. Згодом за вказаними ним координатами було зафіксовано удари ворожих безпілотників”, – зазначили у прокуратурі.

Наразі чоловікові вручили підозру та відправили до СІЗО. Також правоохоронці намагаються встановити інших причетних та деталі злочину.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 11:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безробітного харків’янина підозрюють у роботі на ворога, пишуть у Харківській облпрокураутрі.".