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Росіяни атакували Харків уранці: вдарив реактивний “шахед”

Події 09:43   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни атакували Харків уранці: вдарив реактивний “шахед”

8 вересня близько 09:35 мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків.

За його даними, росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Удар припав по Шевченківському району. Інформацію про пошкодження наразі не повідомляють.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: попередньо, обійшлося без постраждалих.

Раніше начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ «Об’єктив», що відучора FPV-дрони атакують Золочів. Удари продовжуються і вранці 8 вересня. Внаслідок «прильотів» пошкоджено приватні будинки та цивільні авто.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня близько 09:35 мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків.".