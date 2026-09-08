Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»

8 сентября около 09:35 мэр Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков.

По его данным, россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Удар пришелся по Шевченковскому району. Информацию о повреждениях на данный момент не сообщают.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что со вчерашнего вечера FPV-дроны атакуют Золочев. Удары продолжаются и утром 8 сентября. В результате «прилетов» повреждены частные дома и гражданские авто.