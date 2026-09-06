Сегодня 6 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День предпринимателя и День администратора ЦНАП. В этот день 394 года завершилась битва на реке Фригид. В 1803-м Джон Дальтон впервые зафиксировал систему символов для обозначения атомов. В 1928-м в этот день утвердили украинское правописание, также известное как «харьковское» или «скрипниковка». В 1939-м немецкие войска оккупировали польский Краков. В 2022-м началось Харьковское контрнаступление ВСУ, освободившее большую часть оккупированных территорий региона.

Праздники и памятные даты 6 сентября

6 сентября в Украине – День администратора Центра предоставления административных услуг.

В первое воскресенье сентября в Украине отмечают День предпринимателя.

Также сегодня: День борьбы с прокрастинацией, Всемирный день куликов.

6 сентября в истории

6 сентября 394 года завершилась битва на реке Фригид. В ней сошлись войска восточной и западной частей Римской империи. Это сражение привело к непродолжительному объединению двух уже достаточно разорванных частей государства под началом одного императора – Феодосия I Великого. Подробнее.

6 сентября 1803 года британский ученый Джон Дальтон впервые зафиксировал в своей лабораторной тетради систему символов для обозначения атомов разных химических элементов. Это стало важным этапом в развитии современной химии.

Дальтон был одним из ученых, которые в начале XIX века пытались объяснить, из чего состоит вещество. Он предположил, что каждый химический элемент состоит из очень маленьких частиц — атомов. Атомы одного элемента, по его представлениям, обладают одинаковыми свойствами, тогда как атомы разных элементов отличаются между собой.

Чтобы наглядно представлять эти невидимые частицы, Дальтон разработал свою систему символов. Вместо привычных сегодня буквенных обозначений он использовал преимущественно кружочки с разными знаками — точками или линиями внутри.

6 сентября 1803 года Дальтон сделал одну из первых известных записей такой системы в своей лабораторной тетради. Позже он усовершенствовал символы и использовал их в своих трудах об атомной теории.

6 сентября 1928 года утвердили «скрипниковку» — украинское правописание 1928 года, которое также известно как «харьковское». Подробнее.

6 сентября 1939 года нацистская армия оккупировала Краков – один из самых больших (сейчас – второй после Варшавы) городов Польши. Подробнее.

6 сентября 2022 года началась Харьковская операция ВСУ – контрнаступление, освободившее большую часть оккупированных территорий Харьковщины. Подробнее.