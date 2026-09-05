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«Режима тишины» на фронте нет – СМИ

Украина 10:10   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Режима тишины» на фронте нет – СМИ Фото: Генштаб ВСУ

Главное управление коммуникаций ВСУ в комментарии изданию «Украинская правда» объяснило, что «режим тишины» на фронте на время визита спецпредставителей американского президента Дональда Трампа так и не заработал. Агрессия со стороны РФ не прекращается, а бездействие СОУ в ответ на атаки оккупантов могут нести угрозу жизни и здоровью украинских военных. 

«Режим прекращения огня» не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме», – сказал собеседник Главного управления коммуникаций ВСУ «УП».

Ранее стало известно, что спецпредставители президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, на этих выходных посетят Москву и Киев. Главная тема – обсуждение условий переговоров о завершении войны РФ против Украины.

Отмтим, накануне, 4 сентября, президент Владимир Зеленский объявил: Украина обеспечит безопасность в воздушном пространстве РФ. Но отметил: заботятся не о россиянах, а об американских спецпредставителях. ВСУ не будут наносить воздушные удары, но акцентировал Зеленский: зеркальные действия на это решение ожидают и от россиян.

Ближе к полуночи издание «Украинская правда» сообщило, что собеседники из нескольких подразделений ВСУ подтвердили: Силы обороны получили приказ соблюдать режим тишины – с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Однако официальных заявлений об этом не было. В то же время сразу же после полуночи в разных городах Украины объявили тревогу. В Киеве была слышна работа ПВО – россияне запустили реактивные БпЛА. После чего в столице дрон ударил по многоэтажному дому.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 10:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление коммуникаций ВСУ в комментарии изданию «Украинская правда» объяснило, что «режим тишины» на фронте".