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Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь

Общество 07:20   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Летели КАБы и БпЛА – как прошла ночь на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области дали накануне в 21:55 и она продлилась до 02:53. Тогда в сторону Харькова с севера летели российские беспилотники, писали в Воздушных силах ВСУ.

До полуночи вражеские БпЛА продолжали летать в сторону областного центра. В 02:00 реактивный беспилотник взял курс на Лозовую. А в 02:40 на Харьковщину полетели КАБы. Угроза обстрела сохранялась до 02:53, потом прозвучал отбой. Однако тихо было всего час. Уже в 03:47 украинские защитники сообщили об угрозе применения авиабомб.

Утром, в 04:39 дали отбой, еще одну тревогу дали в 07:00 – вновь из-за беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".