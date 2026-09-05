Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь

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07:20

Летели КАБы и БпЛА – как прошла ночь на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области дали накануне в 21:55 и она продлилась до 02:53. Тогда в сторону Харькова с севера летели российские беспилотники, писали в Воздушных силах ВСУ.

До полуночи вражеские БпЛА продолжали летать в сторону областного центра. В 02:00 реактивный беспилотник взял курс на Лозовую. А в 02:40 на Харьковщину полетели КАБы. Угроза обстрела сохранялась до 02:53, потом прозвучал отбой. Однако тихо было всего час. Уже в 03:47 украинские защитники сообщили об угрозе применения авиабомб.

Утром, в 04:39 дали отбой, еще одну тревогу дали в 07:00 – вновь из-за беспилотников.