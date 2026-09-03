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Зеленый фонд Северной Салтовки пополнился новыми деревьями

Общество 10:58   03.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зеленый фонд Северной Салтовки пополнился новыми деревьями Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

На Северной Салтовке сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» высадили три молодые березы и три липы.

Деревья высадили на улице Дружбы Народов – на месте ранее удаленных аварийных деревьев.

Деревья высадили на Северной Салтовке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

«Жители ближайших домов пожелали помогать озеленителям ухаживать за деревьями и поливать их. Такое сотрудничество помогает быстрее возвращать уют в городские дворы», – добавили в сообщении.

Деревья высадили на Северной Салтовке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко честно предупредил граждан Украины, чего им ожидать от будущей зимы и посоветовал, что делать. Он посоветовал жителям Украины готовиться к зимним угрозам заранее, в частности, обустроить укрытия в домах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 10:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» высадили три молодые березы и три липы.".