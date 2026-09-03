Зеленый фонд Северной Салтовки пополнился новыми деревьями

На Северной Салтовке сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» высадили три молодые березы и три липы.

Деревья высадили на улице Дружбы Народов – на месте ранее удаленных аварийных деревьев.

«Жители ближайших домов пожелали помогать озеленителям ухаживать за деревьями и поливать их. Такое сотрудничество помогает быстрее возвращать уют в городские дворы», – добавили в сообщении.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко честно предупредил граждан Украины, чего им ожидать от будущей зимы и посоветовал, что делать. Он посоветовал жителям Украины готовиться к зимним угрозам заранее, в частности, обустроить укрытия в домах.