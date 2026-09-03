Проект развития Областной больницы представила ХОВА: какая помощь нужна

Проект развития Областной клинической больницы представила ХОВА на конференции Ukraine ReHealth 2026 в Киеве. В двухдневном мероприятии приняли участие представители государственных институтов, международных финансовых организаций, доноров, инвесторов, банковского сектора и медицинской отрасли.

Основное внимание на мероприятии уделили модернизации и восстановлению медицинской отрасли Украины. В частности, речь шла о привлечении инвестиционных ресурсов, партнерстве государства и бизнеса, интеграции современных технологий и усилении направлений реабилитации и ментального здоровья.

«В ходе дискуссии участники рассмотрели возможности сочетания различных механизмов финансирования восстановления и развития системы здравоохранения – государственного и местного финансирования, международной технической помощи, грантовых программ, кредитования, ресурсов международных финансовых институтов и частного капитала. Отдельное внимание было уделено готовности медицинских проектов к привлечению финансирования. Речь идет не только о наличии проектно-технической документации, но и о четком стратегическом видении развития учреждения, определенных медицинских услугах, технической способности и готовности бенефициара выполнять взятые на себя обязательства», – написали в ХОВА.

Проект развития областной больницы представила на встрече заместительница начальника ХОВА Елена Логвинова. Она отметила: для прифронтового региона крайне важно понимать, какие услуги необходимы людям, какими они будут через несколько лет и, что необходимо для их реализации.

Логвинова объяснила: если партнеры помогают с оборудованием – регион, громада и больница также обязуются выполнить свою часть договора. В том числе – вовремя готовят помещения и необходимую инфраструктуру. Это помогает выстраивать доверие для обеспечения дальнейшего сотрудничества. И эта модель взаимодействия уже применяется на Харьковщине. Также на встрече участники обсудили возможность кредитного финансирования медучреждений.

«Для Харьковщины сегодня важно не ждать появления одного источника, который профинансирует весь проект. Наша задача – иметь качественно подготовленный проект и выстраивать под него финансовую архитектуру: государственные и областные ресурсы, международное финансирование, гранты, кредитные механизмы, партнерские и инвестиционные инструменты. Именно так большие проекты могут переходить от концепции к практической реализации», – добавила Логвинова.