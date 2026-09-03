Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины

Десять населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувшие сутки. В результате атак пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Хотомля Старосалтовской громады получил ранения 82-летний мужчина; в пос. Золочев ранен 59-летний мужчина. В результате подрыва автомобиля на неизвестном устройстве в с. Прудянка Дергачевской громады получили ранения 52-летний мужчина и 54-летняя женщина. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 1 сентября получил ранения из-за обстрела в с. Замерцы Дергачевской громады», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

ракета;

четыре БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрона;

88 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.