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Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:55   03.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины Фото: ХОВА

Десять населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувшие сутки. В результате атак пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Хотомля Старосалтовской громады получил ранения 82-летний мужчина; в пос. Золочев ранен 59-летний мужчина. В результате подрыва автомобиля на неизвестном устройстве в с. Прудянка Дергачевской громады получили ранения 52-летний мужчина и 54-летняя женщина. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 1 сентября получил ранения из-за обстрела в с. Замерцы Дергачевской громады», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • ракета;
  • четыре БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 88 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувшие сутки. В результате атак пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".