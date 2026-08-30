Сегодня 30 августа 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине День шахтера, а также день городов Ровно и Донецк. 30 августа 1700 года часто называют днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так. В 1918-м произошло покушение на Владимира Ленина. В 1919-м украинские войска освободили Киев от большевистских захватчиков – однако следом туда ворвались «белые». В этот день 1991-го Верховная Рада окончательно запретила Компартию и решила вопросы собственности советских учреждений и предприятий на территории страны. А Азербайджан тогда же утвердил Декларацию независимости. В 2024-м российская армия массированно ударила КАБами по Харькову, убив шесть человек.

Праздники и памятные даты 30 августа

В последнее воскресенье августа в Украине отмечают день городов Ровно и Донецк, а также День шахтера.

В мире – Международный день жертв насильственных исчезновений.

Также сегодня: Международный день китовой акулы, День рождения электрического пылесоса, Международный день вина Каберне Совиньон, День игрушки-пружинки «Slinky».

30 августа в истории

30 августа 1700 года часто называют днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так. На самом деле, в этот день в войну со Швецией вступило Московское царство, сама же война продолжалась с февраля 1700 года. Подробнее.

30 августа 1901 года английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Подробнее.

30 августа 1918 года в Москве произошло покушение на Владимира Ленина. По официальной советской версии, в «вождя пролетариата» стреляла Фанни Каплан. Ленин получил тяжелые ранения, а Каплан уже 3 сентября расстреляли без суда. В то же время обстоятельства дела до сих пор вызывают дискуссии среди историков.

Покушение произошло после митинга на заводе Михельсона, где выступал лидер большевиков. В то же утро в Петрограде убили главу местной чрезвычайной комиссии Моисея Урицкого. Тем не менее, запланированные выступления руководителей советского государства перед рабочими не отменили. После митинга Ленин вышел во двор завода. Когда он разговаривал с женщиной, пожаловавшейся на конфискацию хлеба, раздались выстрелы. Ленин упал и потерял сознание. Его доставили в Кремль. Оказалось, что одна из пуль прошла через шею, задев верх легкого и вызвав внутреннее кровотечение.

Вскоре задержали Фанни Каплан. В материалах следствия зафиксировано ее признание: она заявила, что стреляла в Ленина, считая его предателем революции после разгона Учредительного собрания.

«Никто не сообщал, что видел, как Каплан стреляла из пистолета, из которого ранили Ленина. Хотя свидетели описали женщину, державшую револьвер Браунинг, который так и не нашли. Она призналась в преступлении и утверждала, что работала сама и не была связана ни с одной партией, но есть сомнения, действительно ли она, почти слепая, стреляла», — пишет Энциклопедия евреев Восточной Европы YIVO.

28-летнюю Каплан расстреляли 3 сентября без суда после нескольких дней следствия. И только в 1922-м во время открытого политического суда над лидерами партии эсеров Григорий Семенов дал показания против нее, заявив, что лично направлял Каплан на задание. После покушения на Ленина и убийства Урицкого Совнарком 5 сентября 1918 года объявил о начале «красного террора». Ленин, несмотря на очень опасное ранение в шею, достаточно быстро поправился. Однако считают, что этот эпизод мог повлиять на его дальнейшее состояние здоровья и привел к болезни и преждевременной смерти.

30 августа 1919 года украинские войска вошли в Киев, прогоняя оттуда большевицких захватчиков. Подробнее.

30 августа 1991 года в Азербайджане утвердили Декларацию о восстановлении государственной независимости республики. Подробнее.

30 августа 1991 года вышел Указ президиума ВР Украины «О передаче предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, расположенных на территории Украины, в собственность государства», а также указ «О запрете деятельности Коммунистической партии Украины», который стал логическим продолжением более мягкого предыдущего решения приостановить деятельность КПУ.

30 августа 2024 года посреди дня армия РФ массированно ударила КАБами по Харькову. Подробнее.

Церковный праздник 30 августа

30 августа чтят память святителей Александра, Иоанна и Павла Нового. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях рябины много ягод, осень будет дождливой и холодной.

Если на растениях много паутины – осень будет погожей.

Если в небе высоко летают птицы, то осень будет теплой.

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя покупать новые вещи – покупки будут неудачными.

Нельзя считать мелочь до полудня.

Нельзя устанавливать забор в своем домовладении.