«Харьков читает, а не только проклятый бассейн в центре»: открылась литярмарка

28 августа в харьковском ЕрмиловЦентре началась «Литературная ярмарка». Последний день ее работы — 30 августа. Для посетителей организовали встречи с писателями, музыкальные выступления артистов, литературные лекции и дискуссии. Самое главное событие — возрождение одноименного литературного журнала-хроники Николая Хвылевого.

Ярмарку организовал Благотворительный фонд Сергея Жадана при поддержке Международного фонда «Возрождение».

«Мы живем во время войны, очень тяжелое, очень сложное время. Прямо сегодня, прямо в эти дни прилетает постоянно по объектам, по Харькову и не по Харькову. Был уничтожен россиянами еще один склад с украинскими книгами. Мне кажется очень важным, что в эти дни мы говорим об украинской книге, мы говорим об украинской культуре. Мне очень приятно, что вас здесь много. Хочется вас за это поблагодарить. Спасибо вам. А лучший способ сегодня поддержать украинскую книгу — это ее купить, это читать украинские книги, поддержать украинских авторов, поддержать украинскую культуру», — сказал во вступительной речи писатель, лидер группы «Жадан и собаки», военнослужащий Сергей Жадан.

Девизом ярмарки стала цитата украинского философа и писателя Григория Сковороды — «Любовь возникает из любви». Сковородиновское творчество и философия стали центральной темой многих культурных событий этого мероприятия.

«Кажется, сверхважно, что в Харькове второй год подряд проходит наша литературная ярмарка. Это, собственно, не попытка забыть, что на улице война, а как раз попытка помнить, что война продолжается, но она обязательно завершится. Она завершится нашей победой, а наша культура останется. Наши книги останутся, наши писатели останутся», — подытожил организатор.

После Жадана на сцену вышли артисты из группы «Курган & Agregat».

«Приятно видеть, что Харьков читает, а не только тот проклятый бассейн в центре. Те, кто пришел, на вас все держится», — сказал фронтмен группы Рамиль.

Также артисты отметили, что в такие сложные времена очень важно поддерживать украинскую литературу.

«Только за последние восемь месяцев они уничтожили более десяти миллионов украинских книг. Они бьют по издательствам, жгут склады, там, где книги хранятся. Это все делается целенаправленно, это не делается случайно. Они уничтожают нашу культуру, литературу, нашу страну — все. Они террористы. И то, что на такие события приходит так много людей, покупают, поддерживают украинское издательство, украинскую литературу, — это очень классно. Продолжайте это, читайте, потому что культура, литература — это также важные детали фундамента нашей нации, нашей страны», — подчеркнул Амиль, участник группы.

Событие возрождает традицию издания одноименного харьковского художественно-литературного журнала-альманаха «Литературная ярмарка». Печатался он по инициативе украинского прозаика и поэта Николая Хвылевого.

«Центральная научная библиотека Каразина представит редкие издания 1920–1930-х годов — времени, когда Харьков был одним из главных центров украинской литературной жизни. Среди них — прижизненные издания писателей Расстрелянного возрождения, книги с автографами и 11 выпусков журнала-альманаха «Литературная ярмарка», выходившего в Харькове в 1928–1930 годах по инициативе Николая Хвылевого», — говорится в Instagram-посте на официальной странице мероприятия.

В тогдашнем альманахе печатались современные литературные произведения: пьесы, новеллы, рассказы, отрывки романов и поэм.

«Я не уверен, что через некоторое время «ЛЯ», будучи новым, совершенно оригинальным типом альманаха, не воскреснет и не продолжит свое существование под редакцией писателей самого молодого поколения», — писал Николай Хвылевой в 12 издании журнала «Литературная ярмарка».

И после 96-летней паузы альманах возвращается, и это, как отметили представители фонда Жадана, — одно из самых ожидаемых культурных событий. В сборник вошли произведения современных писателей, среди которых Ника Кожушко, Александр Ирванец, Сергей Жадан и Марьяна Савка.

Среди других изданий, представленных на ярмарке, был сборник «4.5.0. Антология военной литературы». Название «4.5.0.» соответствует коду, который военные используют для сообщения «Все спокойно». В антологию вошли и стихи Александра Кудя — диктора «Радио Хартия».

«Сначала был конкурс военной литературы, который проводил «4.5.0.». Если я не ошибаюсь, то организаторы — «Культурные сили» вместе с фондом «Возрождение». Проходил конкурс, и участники отсылали свои произведения, не только поэзию, там были и рассказы, что важно — дневники, эссе, но это все милитарная поэзия от военных. Я, как действующий военнослужащий, сейчас 13-й бригады «Хартия», до этого — на тот момент я был в механизированной бригаде, и отправил тогда свои стихи. И те, кто прошли в шорт-листы, потом были опубликованы», — рассказал Александр.

Своими впечатлениями от ярмарки поделилась и ее посетительница — блогер, ведущая страницу с обзорами книг: «В целом о ярмарке мы узнали еще в прошлом году из поста Жадана. И мы в прошлом году ходили, и в этом году. Нам нравится, что развивается Харьков. И даже в такие времена мы можем поддерживать культуру и литературу. И хорошо, что появилось такое место, где безопасно. И в этом году мне нравится, что приезжает еще больше издательств, — приезжает для того, чтобы и ознакомить нас со своими книгами. И в целом нас это очень сильно вдохновляет».

Для тех, кто не может посетить ярмарку лично, «Радио Хартия» проводит радиоэфиры с мероприятия в реальном времени. Также на официальном сайте радио доступны записи интервью с участниками, блицев с посетителями и поэтических чтений.