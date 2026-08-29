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Новости Харькова – главное за 29 августа: ночные «прилеты» в городе

Происшествия 07:33   29.08.2026
Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 29 августа: ночные «прилеты» в городе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:33

Ночная атака БпЛА на Харьков — было по меньшей мере четыре попадания в разных районах

Первый взрыв прозвучал около 23:00 — боевой дрон упал в лесополосе Киевского района, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Позже россияне применили БпЛА типа «Молния»:
▪️после 01:00 попадание зафиксировали в сквере в Салтовском районе;
▪️после 03:00 еще один такой дрон попал в крышу частного дома в Немышлянском районе.

Также «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, где из-за удара вспыхнул пожар.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 07:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".