Новости Харькова – главное за 29 августа: ночные «прилеты» в городе

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07:33

Ночная атака БпЛА на Харьков — было по меньшей мере четыре попадания в разных районах

Первый взрыв прозвучал около 23:00 — боевой дрон упал в лесополосе Киевского района, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Позже россияне применили БпЛА типа «Молния»:

▪️после 01:00 попадание зафиксировали в сквере в Салтовском районе;

▪️после 03:00 еще один такой дрон попал в крышу частного дома в Немышлянском районе.

Также «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, где из-за удара вспыхнул пожар.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.