Новости Харькова – главное за 29 августа: ночные «прилеты» в городе
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:33
Ночная атака БпЛА на Харьков — было по меньшей мере четыре попадания в разных районах
Первый взрыв прозвучал около 23:00 — боевой дрон упал в лесополосе Киевского района, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Позже россияне применили БпЛА типа «Молния»:
▪️после 01:00 попадание зафиксировали в сквере в Салтовском районе;
▪️после 03:00 еще один такой дрон попал в крышу частного дома в Немышлянском районе.
Также «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, где из-за удара вспыхнул пожар.
К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.