29 августа трамваи и троллейбусы не будут ходить в некоторых районах Харькова

С 9:00 до 20:00 29 августа трамваи не будут ходить в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, а также троллейбусы по пр. Льва Ландау, от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства – изменения в движении транспорта связано с работами АО «Харьковоблэнерго».

В это время трамваи будут ходить так:

№6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова (в обратном направлении: пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк».

Троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: часть троллейбусов будет курсировать по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» в ст. м. «Турбоатом»;

№57: от парка «Встреча» до ст. м. «Защитников Украины»;

№20: не будет курсировать.

В это время на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).