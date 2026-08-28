Смертельный удар по Змиеву: погибшая недавно похоронила сына, подробности 📹

В результате атаки БпЛА на город Змиев накануне, 27 августа, погибла 38-летняя Елена Малеева. В горсовете сообщили подробности удара.

«Сидели на кухне, ели. Лене позвонили, она вышла. И здесь взрывная волна. Все горело. Всё так быстро. Просто взрывная волна вынесла дверь и все. Я малую давай вытаскивать оттуда и все. Где-то во дворе упало», — рассказывает гражданский муж погибшей Роман.

У 10-летней дочери Елены и соседки семьи – острая реакция на стресс.

В Змиевском горсовете говорят: соседи вспоминают Елену как хорошую, искреннюю женщину и очень заботливую маму.

«На ее судьбу выпало немало тяжелых испытаний. Недавно она похоронила сына-подростка, который с детства был прикован к кровати и за которым она самоотверженно ухаживала. Большой радостью для Елены была ее маленькая дочь. Рядом находился гражданский муж Роман, который поддерживал семью и помогал во всем. Недавно Елена устроилась на работу в местный супермаркет. Жила, работала, растила ребенка, строила обычные человеческие планы…», — говорится в сообщении.

Змиевский городской голова Павел Голодников проинформировал, что в результате атаки два дома полностью уничтожены, 18 – повреждены.

Видео: Змиевский городской совет

Напомним, 27 августа россияне выпустили по Змиеву БпЛА типа «Герань-3». Беспилотник ударил по частному дому. В результате атаки погибла 38-летняя женщина. Ее 10-летняя дочь и 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс. Дом полностью разрушен, на месте атаки бушевал пожар.