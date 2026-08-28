Накануне в Змиеве пострадала 10-летняя девочка, ее мама погибла – прокуратура

Харьковская областная прокуратура установила, что накануне, 27 августа, россияне выпустили по Змиеву БпЛА типа «Герань-3».

Беспилотник ударил по частному дому. В результате атаки погибла 38-летняя женщина. Ее 10-летняя дочь, а также 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс. Дом полностью разрушен, на месте атаки бушевал пожар.

Также повреждены пять жилых домов.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что накануне, 27 августа, россияне дважды атаковали Змиев реактивными беспилотниками. Одно из попаданий БпЛА пришлось по частному сектору. В результате ударов загорелись два частных дома. Огонь охватил 120 квадратных метров. В этот момент там находились люди. В результате попаданий погиб человек, еще двое – пострадали. Среди них – ребенок, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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