Live

Накануне в Змиеве пострадала 10-летняя девочка, ее мама погибла – прокуратура

Происшествия 09:20   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Накануне в Змиеве пострадала 10-летняя девочка, ее мама погибла – прокуратура

Харьковская областная прокуратура установила, что накануне, 27 августа, россияне выпустили по Змиеву БпЛА типа «Герань-3». 

Беспилотник ударил по частному дому. В результате атаки погибла 38-летняя женщина. Ее 10-летняя дочь, а также 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс. Дом полностью разрушен, на месте атаки бушевал пожар.

Также повреждены пять жилых домов.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что накануне, 27 августа, россияне дважды атаковали Змиев реактивными беспилотниками. Одно из попаданий БпЛА пришлось по частному сектору. В результате ударов загорелись два частных дома. Огонь охватил 120 квадратных метров. В этот момент там находились люди. В результате попаданий погиб человек, еще двое – пострадали. Среди них – ребенок, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
27.08.2026, 10:24
Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь
28.08.2026, 07:15
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
27.08.2026, 10:46
Без света 28 августа останутся жители одного из районов Харькова
Без света 28 августа останутся жители одного из районов Харькова
27.08.2026, 18:16
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополнено)
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополнено)
27.08.2026, 15:00
Запорожье тоже осталось без «Эпицентра»: последний гипермаркет уничтожила РФ
Запорожье тоже осталось без «Эпицентра»: последний гипермаркет уничтожила РФ
28.08.2026, 09:40

Новости по теме:

28.08.2026
Запорожье тоже осталось без «Эпицентра»: последний гипермаркет уничтожила РФ
28.08.2026
Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки
28.08.2026
Удары по Змиеву: есть погибший и двое пострадавших, выгорели два дома
28.08.2026
Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление
28.08.2026
Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Накануне в Змиеве пострадала 10-летняя девочка, ее мама погибла – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура установила, что накануне, 27 августа, россияне выпустили по Змиеву БпЛА типа «Герань-3». ".