Без света 28 августа останутся жители одного из районов Харькова

В Харькове 28 августа с 9:00 до 13:00 будут частично обесточены жители Новобаварского района, сообщает «Облэнерго».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в пятницу, 28 августа, с 9:00 до 13:00 частично будут обесточены потребители Новобаварского района по следующим адресам:

Академика Грищенко ул.

Археология ул.

Бакинская ул.

Баркалова ул.

Бахчисарайский в-зд

Былинная ул.

Белогрудовский в-зд

Белозерский в-зд

Блакитного в-зд

Блакитного ул.

Богатырская ул.

Болдарский пер.

Бородовский 1-й в-зд

Бородовский 2-й в-зд

Боярская ул.

Бугрименко ул.

Бучанский в-зд

Вечерний в-зд

Ольховский пер.

Волновахский в-зд

Врубеля ул.

Гостомельская ул.

Григоровское шоссе

Ильи Коваля ул.

Инкерманский пер.

Ирпенская ул.

Карачевское шоссе

Карачевский пр-зд

Кисляк Марии ул.

Кольцевой в-зд

Княжеская ул.

Коксовая ул.

Коксовый пер.

Колоритный пер.

Конотопская ул.

Конотопский пер.

Консульский в-зд

Корабельная ул.

Константина Калинина ул.

Крылова 4-й в-зд

Лекторская ул.

Леднянский пер.

Лирическая ул.

Метизный пер.

Минеральная ул.

Минеральный 1-й пер.

Минеральный 2-й пер.

Министерская ул.

Ново-Баварский просп.

Елены Якубы ул.

Новожановская ул.

Новожановский в-зд

Новожановский пер.

Новопригородная ул.

Новопригородный пер.

Новопригородный 1-й пр-зд

Новопригородный 1-й пер.

Новопригородный 2-й пр-зд

Нотный пер.

Ореховская ул.

Победы 2-й пер.

Победителей ул.

Победителей пер.

Подборовка ул.

Покотиловский пер.

Посольская ул.

Пятисотницкая ул.

Радиотехническая ул.

Радиотехнический пер.

Радиотехнический 2-й пер.

Райгородская ул.

Райгородский пр-зд

Райгородский пер.

Райгородский 1-й пр-зд

Райгородский 2-й в-зд

Райгородский 2-й пер.

Райгородский 3-й пр-зд

Райгородский 4-й пр-зд

Усадебная ул.

Усадебный в-зд

Свинаренко, ул.

Славный в-зд

Станционная ул.

Старинный пер.

Старинный пер.Л2

Старосельский в-зд

Старосельский пер.

Судакский пер.

Восточная ул.

Восточный в-зд

Восточный пр-зд

Таврическая ул.

Тираспольская ул.

Тираспольский 1-й в-зд

Тираспольский 2-й в-зд

Тираспольский 3-й в-зд

Тираспольский 4-й в-зд

Третья ул.

Удянская ул.

Уденьский пр-зд

Химический пер.

Червоной Калины ул.

Четвертый в-зд

Четвертый пер.

Бархатцев в-зд

Черноземная ул.

Шаруканский пер.

Шульженко ул.

Ясные Зори ул.

Ясные Зори пер.

Яснополянская ул.

Читайте также: 28 августа троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова