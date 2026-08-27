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Без света 28 августа останутся жители одного из районов Харькова

Общество 18:16   27.08.2026
Оксана Якушко
Без света 28 августа останутся жители одного из районов Харькова Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове 28 августа с 9:00 до 13:00 будут частично обесточены жители Новобаварского района, сообщает «Облэнерго».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в пятницу, 28 августа, с 9:00 до 13:00 частично будут обесточены потребители Новобаварского района по следующим адресам:

Академика Грищенко ул.
Археология ул.
Бакинская ул.
Баркалова ул.
Бахчисарайский в-зд
Былинная ул.
Белогрудовский в-зд
Белозерский в-зд
Блакитного в-зд
Блакитного ул.
Богатырская ул.
Болдарский пер.
Бородовский 1-й в-зд
Бородовский 2-й в-зд
Боярская ул.
Бугрименко ул.
Бучанский в-зд
Вечерний в-зд
Ольховский пер.
Волновахский в-зд
Врубеля ул.
Гостомельская ул.
Григоровское шоссе
Ильи Коваля ул.
Инкерманский пер.
Ирпенская ул.
Карачевское шоссе
Карачевский пр-зд
Кисляк Марии ул.
Кольцевой в-зд
Княжеская ул.
Коксовая ул.
Коксовый пер.
Колоритный пер.
Конотопская ул.
Конотопский пер.
Консульский в-зд
Корабельная ул.
Константина Калинина ул.
Крылова 4-й в-зд
Лекторская ул.
Леднянский пер.
Лирическая ул.
Метизный пер.
Минеральная ул.
Минеральный 1-й пер.
Минеральный 2-й пер.
Министерская ул.
Ново-Баварский просп.
Елены Якубы ул.
Новожановская ул.
Новожановский в-зд
Новожановский пер.
Новопригородная ул.
Новопригородный пер.
Новопригородный 1-й пр-зд
Новопригородный 1-й пер.
Новопригородный 2-й пр-зд
Нотный пер.
Ореховская ул.
Победы 2-й пер.
Победителей ул.
Победителей пер.
Подборовка ул.
Покотиловский пер.
Посольская ул.
Пятисотницкая ул.
Радиотехническая ул.
Радиотехнический пер.
Радиотехнический 2-й пер.
Райгородская ул.
Райгородский пр-зд
Райгородский пер.
Райгородский 1-й пр-зд
Райгородский 2-й в-зд
Райгородский 2-й пер.
Райгородский 3-й пр-зд
Райгородский 4-й пр-зд
Усадебная ул.
Усадебный в-зд
Свинаренко, ул.
Славный в-зд
Станционная ул.
Старинный пер.
Старинный пер.Л2
Старосельский в-зд
Старосельский пер.
Судакский пер.
Восточная ул.
Восточный в-зд
Восточный пр-зд
Таврическая ул.
Тираспольская ул.
Тираспольский 1-й в-зд
Тираспольский 2-й в-зд
Тираспольский 3-й в-зд
Тираспольский 4-й в-зд
Третья ул.
Удянская ул.
Уденьский пр-зд
Химический пер.
Червоной Калины ул.
Четвертый в-зд
Четвертый пер.
Бархатцев в-зд
Черноземная ул.
Шаруканский пер.
Шульженко ул.
Ясные Зори ул.
Ясные Зори пер.
Яснополянская ул.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 18:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 28 августа с 9:00 до 13:00 будут частично обесточены жители Новобаварского района, сообщает «Облэнерго».".