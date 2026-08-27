Без світла 28 серпня залишаться мешканці одного з районів Харкова

У Харкові 28 серпня з 9:00 до 13:00 будуть частково знеструмлені мешканці Новобаварського району, повідомляє “Обленерго”.

У звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт у п’ятницю, 28 серпня, з 9:00 до 13:00 частково будуть знеструмлені споживачі Новобаварського району за наступними адресами:

Академіка Грищенка вул.

Археологів вул.

Бакинська вул.

Баркалова вул.

Бахчисарайський в-зд

Билинна вул.

Білогрудівський в-зд

Білозерський в-зд

Блакитного в-зд

Блакитного вул.

Богатирська вул.

Бондаревський пров.

Бородівський 1-й в-зд

Бородівський 2-й в-зд

Боярська вул.

Бугрименка вул.

Бучанський в-зд

Вечірній в-зд

Вільхівський пров.

Волноваський в-зд

Врубеля вул.

Гостомельська вул.

Григорівське шосе

Іллі Коваля вул.

Інкерманський пров.

Ірпінська вул.

Карачівське шосе

Карачівський пр-зд

Кисляк Марії вул.

Кільцевий в-зд

Княжа вул.

Коксова вул.

Коксовий пров.

Колоритний пров.

Конотопська вул.

Конотопський пров.

Консульський в-зд

Корабельна вул.

Костянтина Калініна вул.

Крилова 4-й в-зд

Лекторська вул.

Ліднянський пров.

Лірична вул.

Метизний пров.

Мінеральна вул.

Мінеральний 1-й пров.

Мінеральний 2-й пров.

Міністерська вул.

Ново-Баварський просп.

Олени Якуби вул.

Новожанівська вул.

Новожанівський в-зд

Новожанівський пров.

Новопригородна вул.

Новопригородний пров.

Новопригородний 1-й пр-зд

Новопригородний 1-й пров.

Новопригородний 2-й пр-зд

Нотний пров.

Оріхівська вул.

Перемоги 2-й пров.

Переможців вул.

Переможців пров.

Підборівка вул.

Покотилівський пров.

Посольська вул.

П`ятисотницька вул.

Радіотехнічна вул.

Радіотехнічний 1-й пров.

Радіотехнічний 2-й пров.

Райгородська вул.

Райгородський пр-зд

Райгородський пров.

Райгородський 1-й пр-зд

Райгородський 2-й в-зд

Райгородський 2-й пров.

Райгородський 3-й пр-зд

Райгородський 4-й пр-зд

Садибна вул.

Садибний в-зд

Свинаренка вул.

Славетний в-зд

Станційна вул.

Старовинний пров.

Старовинний пров.Л2

Старосільський в-зд

Старосільський пров.

Судакський пров.

Східна вул.

Східний в-зд

Східний пр-зд

Таврійська вул.

Тираспільська вул.

Тираспільський 1-й в-зд

Тираспільський 2-й в-зд

Тираспільський 3-й в-зд

Тираспільський 4-й в-зд

Третя вул.

Удянська вул

Удянський пр-зд

Хімічний пров.

Червоної Калини вул.

Четвертий в-зд

Четвертий пров.

Чорнобривців в-зд

Чорноземна вул.

Шаруканський пров.

Шульженко вул.

Ясні Зорі вул.

Ясні Зорі пров.

Яснополянська вул.

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