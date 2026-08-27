Без світла 28 серпня залишаться мешканці одного з районів Харкова
У Харкові 28 серпня з 9:00 до 13:00 будуть частково знеструмлені мешканці Новобаварського району, повідомляє “Обленерго”.
У звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт у п’ятницю, 28 серпня, з 9:00 до 13:00 частково будуть знеструмлені споживачі Новобаварського району за наступними адресами:
Академіка Грищенка вул.
Археологів вул.
Бакинська вул.
Баркалова вул.
Бахчисарайський в-зд
Билинна вул.
Білогрудівський в-зд
Білозерський в-зд
Блакитного в-зд
Блакитного вул.
Богатирська вул.
Бондаревський пров.
Бородівський 1-й в-зд
Бородівський 2-й в-зд
Боярська вул.
Бугрименка вул.
Бучанський в-зд
Вечірній в-зд
Вільхівський пров.
Волноваський в-зд
Врубеля вул.
Гостомельська вул.
Григорівське шосе
Іллі Коваля вул.
Інкерманський пров.
Ірпінська вул.
Карачівське шосе
Карачівський пр-зд
Кисляк Марії вул.
Кільцевий в-зд
Княжа вул.
Коксова вул.
Коксовий пров.
Колоритний пров.
Конотопська вул.
Конотопський пров.
Консульський в-зд
Корабельна вул.
Костянтина Калініна вул.
Крилова 4-й в-зд
Лекторська вул.
Ліднянський пров.
Лірична вул.
Метизний пров.
Мінеральна вул.
Мінеральний 1-й пров.
Мінеральний 2-й пров.
Міністерська вул.
Ново-Баварський просп.
Олени Якуби вул.
Новожанівська вул.
Новожанівський в-зд
Новожанівський пров.
Новопригородна вул.
Новопригородний пров.
Новопригородний 1-й пр-зд
Новопригородний 1-й пров.
Новопригородний 2-й пр-зд
Нотний пров.
Оріхівська вул.
Перемоги 2-й пров.
Переможців вул.
Переможців пров.
Підборівка вул.
Покотилівський пров.
Посольська вул.
П`ятисотницька вул.
Радіотехнічна вул.
Радіотехнічний 1-й пров.
Радіотехнічний 2-й пров.
Райгородська вул.
Райгородський пр-зд
Райгородський пров.
Райгородський 1-й пр-зд
Райгородський 2-й в-зд
Райгородський 2-й пров.
Райгородський 3-й пр-зд
Райгородський 4-й пр-зд
Садибна вул.
Садибний в-зд
Свинаренка вул.
Славетний в-зд
Станційна вул.
Старовинний пров.
Старовинний пров.Л2
Старосільський в-зд
Старосільський пров.
Судакський пров.
Східна вул.
Східний в-зд
Східний пр-зд
Таврійська вул.
Тираспільська вул.
Тираспільський 1-й в-зд
Тираспільський 2-й в-зд
Тираспільський 3-й в-зд
Тираспільський 4-й в-зд
Третя вул.
Удянська вул
Удянський пр-зд
Хімічний пров.
Червоної Калини вул.
Четвертий в-зд
Четвертий пров.
Чорнобривців в-зд
Чорноземна вул.
Шаруканський пров.
Шульженко вул.
Ясні Зорі вул.
Ясні Зорі пров.
Яснополянська вул.