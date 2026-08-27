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П’ять годин гасили пожежу в Холодногірському районі Харкова (фото)

Події 10:24   27.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять годин гасили пожежу в Холодногірському районі Харкова (фото)

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що 26 серпня о 19:00 отримали повідомлення про пожежу в Холодногірському районі в Харкові. Як виявилося, спалахнула двоповерхова офісна будівля.

На місце події виїхали чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

Пожежа у Харкові 26 серпня

На момент прибуття рятувальників горіли внутрішні приміщення будівлі на площі 70 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих“, – написали у ДСНС.

Пожежа у Харкові 26 серпня

О 20:30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 00:00 повністю ліквідувати. Причину виникнення загоряння не уточнюють.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 10:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що 26 серпня о 19:00 отримали повідомлення про пожежу в Холодногірському районі в Харкові.".