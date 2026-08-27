П’ять годин гасили пожежу в Холодногірському районі Харкова (фото)

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що 26 серпня о 19:00 отримали повідомлення про пожежу в Холодногірському районі в Харкові. Як виявилося, спалахнула двоповерхова офісна будівля.

На місце події виїхали чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

“На момент прибуття рятувальників горіли внутрішні приміщення будівлі на площі 70 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих“, – написали у ДСНС.

О 20:30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 00:00 повністю ліквідувати. Причину виникнення загоряння не уточнюють.