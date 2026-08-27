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“Ворог бачить нас як на долоні”: який маршрут у передмісті став небезпечним

Події 10:46   27.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Ворог бачить нас як на долоні”: який маршрут у передмісті став небезпечним Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Начальник Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов закликав мешканців не їздити біля непрацюючої АЗС на межі Малоданилівської та Харківської громад. Він зазначив: хоча заправка вже давно не працює, а більшість жителів Черкаської Лозової звикли їздити саме таким маршрутом, ця ділянка стала небезпечною, адже її регулярно обстрілює ворог.

АЗС вже вчетверте за останній час потрапила під удари FPV-дронів, наголосив Гололобов. І атаки повторюються дедалі частіше.

Учора FPV-дрон вибухнув приблизно за п’ять метрів від автобуса, який рухався із села. Лише дивом вдалося уникнути тяжких наслідків. Тому закликаю всіх бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, за можливості, обирати альтернативний маршрут виїзду із села“, – закликав Гололобов.

Він також припускає, що вчорашній удар не стане останнім.

“Пам’ятайте: ворог бачить нас як на долоні”, – наголосив начальник ОТГ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "на межі Малоданилівської та Харківської громад.".