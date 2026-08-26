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Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів

Події 11:35   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів Фото: ХМР

Внаслідок вчорашніх російських обстрілів у Основ’янському районі пошкоджені дев’ять приватних будинків, пишуть у пресслужбі мерії. Комунальники вже розпочали відновлення зруйнованого.

Наслідки обстрілу Харкова 26 серпня
Фото: ХМР

З вечора комунальники оперативно почали відновлювати електро- та газопостачання, прибирати уламки та бите скло. Мешканцям надавали допомогу психологи ДСНС, на місці також працювали представники гуманітарної місії “Проліска“, – передають у мерії.

Наслідки обстрілу Харкова 26 серпня
Фото: ХМР

Наразі комунальники продовжують закривати контури пошкоджених будинків, вивозити сміття та ліквідувати інші наслідки “прильотів”, додали в мерії.

Наслідки обстрілу Харкова 26 серпня
Фото: ХМР

Нагадаємо, ракетний удар вночі 25 серпня завдали Харкова росіяни. Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» у промисловій зоні Основ’янського району та загиблого. Вранці у місті впав ворожий безпілотник – у тому ж таки Основ’янському районі без детонації.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 11:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники вже розпочали відновлення зруйнованого.".