Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів

Внаслідок вчорашніх російських обстрілів у Основ’янському районі пошкоджені дев’ять приватних будинків, пишуть у пресслужбі мерії. Комунальники вже розпочали відновлення зруйнованого.

“З вечора комунальники оперативно почали відновлювати електро- та газопостачання, прибирати уламки та бите скло. Мешканцям надавали допомогу психологи ДСНС, на місці також працювали представники гуманітарної місії “Проліска“, – передають у мерії.

Наразі комунальники продовжують закривати контури пошкоджених будинків, вивозити сміття та ліквідувати інші наслідки “прильотів”, додали в мерії.

Нагадаємо, ракетний удар вночі 25 серпня завдали Харкова росіяни. Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» у промисловій зоні Основ’янського району та загиблого. Вранці у місті впав ворожий безпілотник – у тому ж таки Основ’янському районі без детонації.