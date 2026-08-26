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Інтенсивність боїв дещо зменшилася – Генштаб про ситуацію на фронті

Україна 08:30   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Інтенсивність боїв дещо зменшилася – Генштаб про ситуацію на фронті Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 26 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було десять боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському – СОУ відбили два штурми окупантів у районі Курилівки та Ківшарівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було десять боїв. ".