Интенсивность боев немного уменьшилась – Генштаб о ситуации на фронте

Утром 26 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев.

На Южно-Слобожанском направлении было восемь боев около Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов в районе Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: