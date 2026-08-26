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Интенсивность боев немного уменьшилась – Генштаб о ситуации на фронте

Украина 08:30   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Интенсивность боев немного уменьшилась – Генштаб о ситуации на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Утром 26 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев. 

На Южно-Слобожанском направлении было восемь боев около Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов в районе Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев. ".